France: Vinted retire de la vente les articles soupçonnés d'être volés en marge des manifestations

Conséquences des affrontements survenus lors d'une journée nationale de manifestations contre le coût de la vie et la hausse des prix des carburants, à Paris

par Anna Peverieri

L'application dédiée ‌à l'achat et à la vente de vêtements d'occasion Vinted ​a annoncé lundi avoir renforcé les contrôles sur les annonces suspectes et supprimé celles revendant des biens pillés en marge des ​manifestations de ce weekend en France.

De nombreuses scènes de violence et de pillages ​ont terni samedi la journée de ⁠mobilisation contre la vie chère qui a rassemblé des ‌centaines de milliers de personnes dans toute la France.

Vinted a précisé que ses équipes avaient pris des "mesures ​immédiates" dès ce week-end ‌pour identifier et supprimer les annonces soupçonnées d’être ⁠liées aux pillages, ajoutant que la surveillance des annonces suspectes avait été renforcée.

Les comptes reconnus coupables d'avoir enfreint ses règles ⁠pourraient faire l'objet ‌d'une exclusion définitive, a précisé l'entreprise.

"La vente de biens ⁠volés, ou le fait d'en faire la promotion, est ‌strictement interdite sur Vinted, et nous appliquons une ⁠tolérance zéro à cet égard", a déclaré un porte-parole ⁠dans un communiqué.

L'entreprise ‌a dit qu'elle collaborait avec les forces de l'ordre et ​les autorités françaises et qu'elle ‌continuerait à adapter ses processus pour identifier et contrer les risques émergents et les ​comportements malveillants.

La France constitue l'un des principaux marchés de Vinted, société créée en 2008 par un couple à ⁠Vilnius, capitale de la Lituanie.

La place de marché en ligne interdit la vente d’articles volés et s'appuie, entre autres contrôles, sur les signalements des commerçants et des utilisateurs pour détecter les annonces suspectes.

(Anna Peverieri à Barcelone ; version française Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)