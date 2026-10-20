Nasdaq et S&P 500 en hausse avec le rebond des valeurs liées à l'IA

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Le Nasdaq et le ‌S&P 500 ont rebondi lundi à Wall Street portés par le ​rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle après le fort mouvement de vente de la semaine dernière, tandis que le recul des ​cours du pétrole a également soutenu la tendance avant une série de résultats d'entreprises ​très attendus.

L'indice Dow Jones a ⁠cédé 0,07%, ou 36,38 points, à 51.966,03 points. Le Standard & Poor's ‌500, plus large, a pris 31,29 points, soit 0,41% à 7.690,73 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son ​côté de 290,85 ‌points, soit 1,11% à 26.430,886 points.

Le S&P 500 et ⁠le Nasdaq avaient enregistré vendredi leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les inquiétudes selon lesquelles des taux d'intérêt plus ⁠élevés pourraient freiner ‌les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle ayant pesé ⁠sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres ‌de données.

Ce mouvement de repli traduisait les interrogations croissantes ⁠des investisseurs sur le financement des dépenses massives ⁠liées au développement ‌de l'intelligence artificielle, une question qui exerce une pression grandissante sur ​les entreprises ayant soutenu le ‌marché haussier américain, récemment entré dans sa quatrième année.

Les fabricants de semi-conducteurs ont également participé ​au rebond de lundi. Broadcom a avancé de 1,77% et Micron Technology a bondi de 2,96%.

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