Goldman Sachs maintient ses prévisions concernant le marché européen du gaz pour le deuxième trimestre en raison de la faiblesse de la demande asiatique

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Dimanche soir, Goldman Sachs a laissé inchangées ses prévisions concernant les prix du gaz naturel en Europe pour le deuxième trimestre, la baisse de la demande asiatique de gaz naturel liquéfié (GNL) compensant le retard pris dans la normalisation des exportations de GNL en provenance du golfe Persique.

* GS indique qu'elle maintient ses prévisions de prix du gaz naturel pour le deuxième trimestre inchangées à 50 euros/MWh (16,90 $/mmBtu) pour l'Europe, et à 18,15 $/mmBtu pour le marché japonais et sud-coréen (JKM).

* La banque indique qu'elle maintient également ses prévisions pour le quatrième trimestre concernant le TTF et le JKM, respectivement à 40 euros/MWh et 14,65 $/mmBtu.

* Le TTF (Title Transfer Facility) est le principal marché virtuel de référence pour le négoce du gaz en Europe.

* GS indique que la baisse de la demande asiatique de GNL continue d'être principalement tirée par la Chine, où les dernières données suggèrent une combinaison de déstockage de gaz et de faible demande de gaz.

* GS indique qu'elle table désormais sur une normalisation des exportations de GNL du golfe Persique à partir de la mi-mai et achevée fin juin, alors qu'elle les prévoyait auparavant de la mi-avril à fin mai.

* GS indique que sa révision à la baisse de 9 millions de tonnes par an (mtpa) de la demande asiatique de GNL pour le reste de l'été compense largement la perte d'approvisionnement supplémentaire de 10 mtpa due à une reprise plus tardive des flux dans le détroit d'Ormuz.

* GS indique que, dans un scénario défavorable, le TTF devrait s'orienter vers 65 euros/MWh au troisième trimestre, anéantissant la demande supplémentaire de GNL en Asie si la normalisation complète des flux dans le détroit d'Ormuz n'était atteinte qu'à la fin juillet, et revoit à la hausse ses prévisions pour l'Europe pour le reste du deuxième trimestre 2026 à 58 euros/MWh.

* GS indique que, dans un scénario très défavorable, il s'attend à ce que le TTF atteigne 80 euros/MWh au troisième trimestre et se maintienne à ce niveau jusqu'à la fin de l'année.

* GS indique que, dans un scénario favorable, il s'attend à ce que le TTF s'établisse en moyenne à 40 euros/MWh pour le reste de l'année, ne reflétant aucune prime de risque.