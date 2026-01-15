Goldman Sachs grimpe après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N augmentent de 3,3 % à 962,03 $ après que le bénéfice du 4ème trimestre ait battu les estimations

** GS affiche un bénéfice par action de 14,01 $, en hausse par rapport aux 11,95 $ de l'annéeprécédente, bénéficiant d'une forte activité de transactions sur actions et de montage d'opérations

** Les commissions de banque d'investissement ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,58 milliards de dollars, grâce à un environnement réglementaire plus favorable et à des taux plus bas qui alimentent les transactions

** L'abandon du partenariat avec Apple pour les cartes de crédit se traduit par un gain exceptionnel; GS libère également 2,48 milliards de dollars de réserves liées à l'activité de consommation

** GS a conseillé un volume total de transactions de 1,48 trillion de dollars, engrangeant 4,6 milliards de dollars d'honoraires; a dirigé l'introduction en bourse de Medline, la plus importante en 2025

** Huit analystes sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 900 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, GS a gagné plus de 63 % au cours de l'année écoulée