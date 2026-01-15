 Aller au contenu principal
Goldman Sachs grimpe après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N augmentent de 3,3 % à 962,03 $ après que le bénéfice du 4ème trimestre ait battu les estimations

** GS affiche un bénéfice par action de 14,01 $, en hausse par rapport aux 11,95 $ de l'annéeprécédente, bénéficiant d'une forte activité de transactions sur actions et de montage d'opérations

** Les commissions de banque d'investissement ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,58 milliards de dollars, grâce à un environnement réglementaire plus favorable et à des taux plus bas qui alimentent les transactions

** L'abandon du partenariat avec Apple pour les cartes de crédit se traduit par un gain exceptionnel; GS libère également 2,48 milliards de dollars de réserves liées à l'activité de consommation

** GS a conseillé un volume total de transactions de 1,48 trillion de dollars, engrangeant 4,6 milliards de dollars d'honoraires; a dirigé l'introduction en bourse de Medline, la plus importante en 2025

** Huit analystes sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 900 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, GS a gagné plus de 63 % au cours de l'année écoulée

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

