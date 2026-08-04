Goldman Sachs et Talcott lancent une structure de réassurance « sidecar » d'un milliard de dollars aux Bermudes

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Talcott Financial Group et Goldman Sachs

GS.N ont lancé West Grove Re, une société de réassurance « sidecar » domiciliée aux Bermudes, a annoncé mardi l'assureur vie, qui a levé à ce jour 1 milliard de dollars.

* Cette levée de fonds comprend une ligne de crédit et des engagements en fonds propres de la part de Talcott, de Goldman Sachs Asset & Wealth Management et de ses clients.

* Goldman Sachs Asset & Wealth Management supervisera les stratégies d’actifs privés de West Grove Re, tandis que d’autres sociétés tierces devraient gérer le reste du portefeuille.

* Dans le cadre d’un accord de quota-part, cette entité prendra en charge une partie des rentes américaines spécifiques émises par Talcott.

* Talcott fournira à la structure « sidecar » des services d’appui dans les domaines de l’actuariat, de la finance, de la conformité et de la gestion des risques.

* “La création de West Grove Re constitue une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance de Talcott, élargissant notre accès à des engagements présentant des coûts de capital variés, tout en restant fidèles à la solidité de notre plateforme à mesure que nous continuons à nous développer”, a déclaré Imran Siddiqui, directeur général de Talcott.

* Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Kennedys Law LLP et Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Talcott.