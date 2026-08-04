 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs et Talcott lancent une structure de réassurance « sidecar » d'un milliard de dollars aux Bermudes
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 14:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Talcott Financial Group et Goldman Sachs

GS.N ont lancé West Grove Re, une société de réassurance « sidecar » domiciliée aux Bermudes, a annoncé mardi l'assureur vie, qui a levé à ce jour 1 milliard de dollars.

* Cette levée de fonds comprend une ligne de crédit et des engagements en fonds propres de la part de Talcott, de Goldman Sachs Asset & Wealth Management et de ses clients.

* Goldman Sachs Asset & Wealth Management supervisera les stratégies d’actifs privés de West Grove Re, tandis que d’autres sociétés tierces devraient gérer le reste du portefeuille.

* Dans le cadre d’un accord de quota-part, cette entité prendra en charge une partie des rentes américaines spécifiques émises par Talcott.

* Talcott fournira à la structure « sidecar » des services d’appui dans les domaines de l’actuariat, de la finance, de la conformité et de la gestion des risques.

* “La création de West Grove Re constitue une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance de Talcott, élargissant notre accès à des engagements présentant des coûts de capital variés, tout en restant fidèles à la solidité de notre plateforme à mesure que nous continuons à nous développer”, a déclaré Imran Siddiqui, directeur général de Talcott.

* Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Kennedys Law LLP et Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Talcott.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 027,370 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0469 +17,25%
CAC 40
8 644,05 +0,35%
HAFFNER ENERGY
0,47 +6,58%
Pétrole Brent
81,61 -2,50%
SOITEC
119,45 +9,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank