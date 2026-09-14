Goldman Sachs et JP Morgan prévoient une hausse des taux de la Fed en septembre alors que l'inflation persiste

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* Les marchés estiment à 87% la probabilité d'une hausse de 0,25 point de la Fed cette semaine

* Les investisseurs attendent les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre

* La Fed a maintenu ses taux inchangés toute l’année après une baisse d’un quart de point en décembre dernier

(Refonte pour ajouter les prévisions de JP Morgan, le contexte et les puces; modification de l'identifiant du dossier de presse)

par Rashika Singh

Goldman Sachs et J.P. Morgan s'attendent désormais à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt cette semaine, après qu'une série de chiffres d'inflation supérieurs aux prévisions a remis en cause l'espoir que les pressions sur les prix continuent de s'atténuer sans resserrement monétaire supplémentaire.

Les banques de Wall Street ont rejoint un nombre croissant d’analystes adoptant une position plus restrictive après que les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation et à la production aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu en août , tandis que les cours du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient. O/R

Dans une note publiée vendredi, Goldman Sachs a abandonné sa prévision antérieure d’un maintien des taux inchangés et table désormais sur une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre. J.P. Morgan, quant à lui, prévoit des hausses d’un quart de point en septembre et en décembre.

Les dernières données ont ravivé les craintes que les progrès vers l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed ne marquent le pas après des mois de modération.

“Nous pensons que le FOMC hésitera à créer la surprise”, a déclaré David Mericle, économiste chez Goldman Sachs.

J.P. Morgan a adopté un ton tout aussi belliciste à la suite des rapports sur l’inflation.

“Une semaine marquée par la hausse des rendements obligataires et des prix de l’énergie, ainsi que par des chiffres d’inflation suffisamment solides pour rendre plus probable qu’improbable une hausse des taux lors de la réunion du FOMC de la semaine prochaine”, ont indiqué dans une note les économistes de J.P. Morgan, menés par Michael Feroli.

Les perspectives d’un nouveau resserrement monétaire de la Fed seront au centre de l’attention cette semaine, alors que les décideurs politiques concluront leur réunion mercredi, tandis que les investisseurs guetteront également les signaux de politique monétaire de la Banque du Japon.

J.P. Morgan a indiqué que les dernières données sur l’inflation jetaient le doute sur une tendance durable à la désinflation, ce qui l’a conduit à prévoir une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année et à relever son estimation du taux directeur à long terme à 3,25%.

Les marchés anticipent une probabilité de 87% d’une hausse des taux de la Fed d’un quart de point ce mois-ci, contre environ 70% avant la publication des dernières données sur l’inflation, une nouvelle hausse étant attendue en décembre, selon l’outil FedWatch de CME.

Dans une note distincte publiée dimanche, Goldman Sachs a indiqué qu’il tablait toujours sur deux baisses de taux de la Fed en 2027, bien que plus tardives que prévu initialement, estimant que la hausse attendue cette semaine était davantage dictée par les anticipations du marché que par les fondamentaux de l’inflation.