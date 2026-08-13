Goldman Sachs et Jefferies se renforcent au capital d'Ubisoft

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 août 2026, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft et détenir indirectement 14 338 687 actions, soit 10,55% du capital et 9,73% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions hors marché. Goldman Sachs précise qu'il n'envisage pas d'acquérir le contrôle d'Ubisoft, ni de "demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes en tant qu'administrateur, membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance".

Par ailleurs, Jefferies International a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 juillet 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft et détenir, à cette date, 5,61% du capital et 5,18% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché. Le déclarant a précisé détenir, au 12 août, 11 212 530 actions représentant autant de droits de vote, soit 8,25% du capital et 7,61% des droits de vote.