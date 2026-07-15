Goldman Sachs estime que la reprise des livraisons de pétrole du Golfe reste incertaine en raison de la recrudescence des attaques

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De nouvelles perturbations des exportations pétrolières du golfe Persique pourraient maintenir une pression à la hausse sur les prix à court terme, a indiqué Goldman Sachs dans une note publiée mardi, ajoutant que la prochaine phase de reprise des flux restait incertaine et pourrait s'avérer plus lente que le rebond initial, même après une désescalade géopolitique.

* Goldman estime que les exportations du Golfe avaient retrouvé plus de 80% de leurs niveaux d’avant-guerre après la signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran en juin, mais qu’elles sont retombées sous la barre des 50%, soit environ 11 millions de barils par jour (bpd), au cours de la semaine dernière à la suite de nouvelles attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz.

* Les cours du pétrole ont grimpé pour la troisième séance consécutive mercredi, alors que le président Donald Trump a réimposé un blocus naval sur tous les ports iraniens et que l’Iran a lancé des frappes de représailles contre des infrastructures américaines dans la région. O/R

* Le Brent LOCc1 a progressé de 0.9% à 85,52 dollars le baril à 04h21 GMT, tandis que le WTI CLc1 a gagné 0.6% à 79,86 dollars le baril. Les deux indices de référence ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis un mois.

* Goldman a souligné les risques dans les deux sens pesant sur ses prévisions concernant le Brent, à 80 dollars pour le quatrième trimestre 2026 et à 75 dollars pour 2027.

* Le Brent pourrait dépasser les 110 dollars au quatrième trimestre de cette année si la reprise des exportations du Golfe continue de marquer le pas, a indiqué la banque.

* Les prix pourraient toutefois retomber dans la fourchette des 60 dollars d’ici la fin de l’année si les tensions régionales s’apaisaient et si la production se redressait plus rapidement que prévu, a-t-elle ajouté.

* Goldman a averti que toute nouvelle reprise des exportations du Golfe risquait d’être inégale en raison du risque d’attaques supplémentaires contre les pétroliers et les infrastructures énergétiques, et a estimé que le rétablissement du blocus américain sur les ports iraniens pourrait réduire les exportations iraniennes de 1,5 à 2 millions de barils par jour.

* La banque a indiqué que l’impact net estimé sur les flux du golfe Persique avait doublé au cours de la semaine dernière pour atteindre 13,4 millions de barils par jour, ce qui implique que le marché a besoin de davantage de mécanismes d’ajustement pour amortir cet impact.

* Les importations chinoises de brut, qui ont reculé de 5 millions de barils par jour en juin par rapport à la même période de l’année précédente, pourraient avoir atteint un plancher, a ajouté Goldman.