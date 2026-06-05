Goldman Sachs estime que la demande mondiale de pétrole subit un coup dur et voit des risques pour ses prévisions de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a indiqué vendredi dans une note que la demande mondiale de pétrole avait baissé plus que prévu, ce qui fait peser des risques dans les deux sens sur ses prévisions de prix pour le Brent à 90 dollars le baril et le WTI à 83 dollars le baril au quatrième trimestre 2026.

La banque a estimé à 4 à 5 millions de barils par jour (mb/d) la baisse de la demande mondiale de pétrole en avril, la fermeture du détroit d'Ormuz aux pétroliers semblant avoir réduit la demande mondiale de 4 % à 5 %.

La baisse de la demande a été alimentée par un affaiblissement de la consommation, en particulier en Chine et en Europe occidentale, où les rapports sur les ventes au détail de carburant en avril ont été décevants, a déclaré Goldman Sachs.

Les estimations de la banque reposaient sur trois approches différentes, notamment une analyse de l'activité des raffineries mondiales, des mesures à haute fréquence de la demande de pétrole et des estimations d'autres prévisionnistes et sociétés de négoce.

Si la baisse de la demande fait peser des risques à la baisse sur les prix du pétrole, Goldman Sachs a également noté qu'il existe des risques à la hausse significatifs si le détroit reste fermé et que l'offre mondiale continue de chuter.

Vendredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé à 93,09 dollars le baril, en baisse de 1,94 dollar, soit 2,04 %. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a terminé à 90,54 dollars le baril, en baisse de 2,50 dollars, soit 2,69 %.