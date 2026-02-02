 Aller au contenu principal
Goldman Sachs détient plus de 5% des droits de vote de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 12:40

Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 janvier 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Teleperformance et détenir, indirectement, 3 121 967 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,21% du capital et 5,09% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors marché.

