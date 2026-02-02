Union européenne: L’EFSA propose de baisser la limite de céréulide dans les laits infantiles

Un échantillon de lait en poudre

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande lundi d'abaisser le seuil de sécurité renforcé ‍pour la céréulide dans les laits infantiles, la toxine à l'origine de rappels de boîtes de lait premier âge dans des ‌dizaines de pays depuis décembre dernier.

L'EFSA avait été saisie pour avis par la Commission européenne afin d'arrêter une norme nouvelle ​sur la céréulide dans les produits pour enfants. Cette toxine ⁠peut être à l'origine de vomissements et de diarrhées chez les nourrissons.

Elle a été détectée dans des ⁠ingrédients provenant d’une ‍usine chinoise fournissant de grands fabricants de lait infantile, ⁠dont Nestlé, Danone et Lactalis.

Dans leur avis, les scientifiques de l'EFSA conseillent une dose aiguë de référence (DAR) de 0,014 microgramme par ​kilogramme de poids corporel pour la céréulide chez les nourrissons.

"Les vomissements constituent l'effet indésirable aigu critique utilisé pour fixer la DAR", ⁠expliquent-ils.

"Étant donné que les très jeunes nourrissons (moins de 16 ​semaines) métabolisent les substances différemment des adultes, l'EFSA a ​adopté une approche ​prudentielle et a ajouté un facteur de sécurité supplémentaire lors ​de la fixation de la ⁠DAR", soulignent-ils.

Les autorités françaises ont anticipé dès le week-end la recommandation européenne, une norme plus restrictive qui a conduit à de nouveaux rappels de précaution dans le pays.

Des enquêtes ont été ouvertes à ‌Bordeaux (Gironde) et Angers (Maine-et-Loire) à la suite du décès de deux nourrissons pour déterminer s'il existe un rapport avec les laits rappelés. Aucun lien n'a pour l'heure été établi, a déclaré le ministère de la Santé.

