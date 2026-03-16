 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs détient moins de 5% du capital de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 12:47

La société Goldman Sachs International a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 5 mars 2026, le seuil de 5% du capital de la société Teleperformance et détenir, individuellement, 2 703 562 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 4,52% du capital et 4,41% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors marché.

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
51,5400 EUR Euronext Paris +0,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un avion sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï d'où s'élève la fumée d'un incendie, le 16 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 16.03.2026 13:43 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 17e jour lundi : . Un pétrolier pakistanais a franchi le détroit d'Ormuz Un pétrolier pakistanais chargé de brut a franchi dimanche le détroit d'Ormuz en maintenant allumé son système de traçage, ... Lire la suite

  • Navires transportant du pétrole ancrés dans le Grand Port Maritime de Marseille-Fos, à Fos-sur-Mer (sud de la France) le 13 mars 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Pétrole: les routes alternatives au détroit d'Ormuz insuffisantes pour répondre à la demande
    information fournie par AFP 16.03.2026 13:43 

    Le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitaient avant la guerre au Moyen-Orient 20% de la consommation mondiale de pétrole, pousse les Etats de la région à trouver des voies alternatives pour exporter leur brut et les pays consommateurs, d'autres sources ... Lire la suite

  • Investir, ça commence par passer ses premiers ordres en Bourse. (crédit : Adobe Stock)
    Comment passer ses premiers ordres en Bourse
    information fournie par Le Particulier Fiches 16.03.2026 13:35 

    Pour acheter ou vendre une action, vous devez disposer d'un compte-titres ou d'un Plan d'épargne en actions (PEA) auprès d'un intermédiaire financier. Ensuite, il vous faut lui transmettre un ordre. Le type d'ordre dépend de vos priorités en tant qu'investisseur. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.03.2026 13:25 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Public Storage, Dollar Tree) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,61% pour le Dow Jones .DJI , de 0,96% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank