Goldman Sachs chute en raison des craintes de perturbations liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions de la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N chutent de 4,03% à 901,54 dollars
** L'analyste Brian Mulberry de Zacks Investment Management estime que la pression sur GS reflète deux craintes motivées par le sentiment: L'IA pèse sur les valorisations des logiciels (Panier de logiciels GS -6%)
** Et la crainte que les outils d'IA juridique/financière, par exemple le plugin juridique d'Anthropic, ne perturbent les activités de conseil comme la banque et la fiscalité
** Il ajoute que cela semble être une rotation basée sur la perception plutôt que sur les fondamentaux, sans preuve évidente de destruction des bénéfices à long terme pour Goldman à ce stade
** En incluant le mouvement de la séance, GS a progressé de 42 % au cours des 12 derniers mois
