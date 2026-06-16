Goldman Sachs bat tous les records en matière de fusions-acquisitions avec un volume de 1.000 milliards de dollars au premier semestre

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Goldman Sachs GS.N a géré plus de 1.000 milliards de dollars de fusions et acquisitions annoncées depuis le début de l'année 2026, ce qui représente un rythme record pour une banque d'investissement sur une période de six mois, a déclaré le géant de Wall Street dans une publication sur LinkedIn citant des données de Dealogic.

Ce chiffre fait suite à la gestion par la banque d’investissement de l’introduction en bourse historique de SpaceX SPCX.O en tant que chef de file. La sociétéd’Elon Musk a fait son entrée en bourse vendredi à New York.

Les dirigeants de Wall Street anticipaient une année forte pour les fusions-acquisitions malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, en raison d’un environnement réglementaire plus souple sous la présidence de Donald Trump et de la dynamique croissante dans le domaine de l’IA.

Les commissions de Goldman Sachs liées à la banque d’investissement ont atteint 2,84 milliards de dollars au premier trimestre , soit une hausse de 48 % par rapport à l’année précédente.

"Alors que le volume mondial des fusions-acquisitions dépasse déjà les 2.600 milliards de dollars cette année, à mesure que l’IA et la consolidation stratégique redéfinissent des secteurs entiers, et que les volumes de transactions atteignent des sommets historiques alors que les clients font face à toute une série d’événements à risque, nous évoluons dans un supercycle d’innovation", a déclaré le directeur général David Solomon dans un autre message.

Goldman Sachs a conservé sa première place au classement mondial des conseillers en fusions-acquisitions pour 2026, après s'être emparé de cette position l'année dernière, selon les données de Dealogic. JPMorgan Chase JPM.N occupe la deuxième place.