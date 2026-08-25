Goldman Sachs acquiert une société d’investissement immobilier

Goldman Sachs va acquérir LCN Capital Partners, société américaine d’investissement dans l’immobilier disposant d’environ 3 milliards de dollars d’encours sous supervision au 30 juin 2026. Le montant de l’opération, annoncée le 18 août, pourrait atteindre 410 milliards de dollars.

Fondée en 2011, LCN se spécialise notamment dans le sale & leaseback en Amérique du Nord et en Europe. Le sale & leaseback est l’opération par laquelle une entreprise vend un bien immobilier qu’elle possède à un investisseur, tout en signant simultanément un bail à long terme lui permettant d’en conserver l’usage. Les actifs de LCN, qui a levé 10 fonds depuis sa création, proviennent principalement d’institutions, d’assureurs et de particuliers fortunés (HNW).

L'équipe d’investissement de LCN, dirigée par les cofondateurs Edward V. LaPuma et Bryan York Colwell, intégrera l’activité Immobilier au sein de Goldman Sachs Asset Management.

« La plateforme différenciée de LCN présente un fort attrait pour nos clients d’Asset & Wealth Management en quête de sources de rendement diversifiées, et offre à nos clients corporate des solutions de financement innovantes », a commenté David M. Solomon, PDG de Goldman Sachs. « Leur expertise vient compléter les 30 ans d’expérience de notre équipe immobilière privée et renforcera notre capacité à servir nos segments de clientèle assurance, institutionnelle et gestion de fortune », ajoute-t-il.

Deuxième acquisition en une semaine

Dans le détail, la transaction prévoit une contrepartie initiale s'élevant à environ 260 millions de dollars. S’y ajoute une contrepartie différée et conditionnelle pouvant atteindre environ 150 millions de dollars, sous réserve de l’atteinte de certains objectifs de performance à long terme et d’engagements de service. Goldman Sachs précise qu’environ 80?% du montant total de la contrepartie sera versé en actions et que la transaction devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année 2026.

Cette opération marque la deuxième acquisition de Goldman Sachs en une semaine, après avoir accepté de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour racheter NEOS Investments , un fournisseur d’ETF à gestion active pesant 30 milliards de dollars d’actifs.

La banque américaine avait également racheté Innovator Capital Management , un autre gestionnaire d’ETF actifs, plus tôt cette année, dans le cadre d’une opération valorisée à environ 2 milliards de dollars.

Laurence Marchal