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Goldman s'attend à une baisse initiale du prix du diesel suite aux restrictions américaines sur les exportations
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 05:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré samedi qu'une interdiction des exportations de diesel américain exercerait dans un premier temps une pression à la baisse modérée sur les prix du diesel, et que des restrictions à l'exportation, notamment des quotas, constituaient un scénario plausible.

Voici quelques détails:

* Le président américain Donald Trump s’est déclaré mardi favorable à l’idée d’interdire les exportations américaines de diesel , les États-Unis étant le premier exportateur mondial de ce carburant.

* Cependant, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright , a déclaré mercredi qu’une telle interdiction ne fonctionnerait pas et pourrait au contraire faire grimper les prix de l’essence et du kérosène.

* Dans une note, la société de courtage a estimé que, tant que des capacités de stockage resteraient disponibles, chaque semaine d’interdiction d’exportation de diesel ferait baisser les prix moyens du diesel à la pompe aux États-Unis d’environ 25 cents par gallon, soit un peu moins de 4 % par rapport au niveau actuel de 6,50 dollars le gallon.

* “Plus l'interdiction d'exporter du diesel durera longtemps, plus elle risque d'être perturbatrice en exerçant une pression à la hausse sur les prix de l'essence, car le diesel, l'essence et le kérosène sont en grande partie produits conjointement”, a indiqué la banque dans sa note.

* Goldman Sachs estime qu’une fois les stocks de diesel saturés, chaque semaine d’interdiction d’exportation de diesel aux États-Unis entraînerait probablement une pression à la hausse de 0,3 dollar par gallon sur les prix de détail de l’essence aux États-Unis.

* Goldman Sachs a indiqué qu’il estimait que chaque semaine d’interdiction des exportations de diesel américain ferait augmenter les prix de gros du diesel en Europe de 3 dollars le baril, soit un peu moins de 2 %, bien que les prélèvements sur les réserves stratégiques européennes (SPR) de diesel puissent compenser environ la moitié de cette hausse de prix.

* “Une fois l’interdiction sur le diesel levée, les prix américains du diesel devraient se réaligner sur ceux pratiqués ailleurs, notamment en Europe, ce qui exercerait une pression à la hausse sur les prix américains du diesel et une pression à la baisse sur les prix à l’étranger”, a-t-elle ajouté.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 05:13:24.

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