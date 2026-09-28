La pression réglementaire européenne commence à peser sur les résultats du groupe de fast-fashion Shein

Le géant de la "fast fashion" Shein semble commencer à ressentir les premiers effets sur ses résultats des mesures réglementaires prises en Europe ( AFP / Charlotte SIEMON )

Le géant de la "fast fashion" Shein semble commencer à ressentir les premiers effets des mesures réglementaires prises en Europe notamment, avec un chiffre d'affaires en progression de seulement 1% sur un an au premier semestre, à 20,1 milliards de dollars, et un résultat opérationnel réduit de moitié, selon les résultats publiés lundi.

Ce bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit ajusté), a chuté de 50,4% à 538 millions de dollars au premier semestre.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a toutefois plus que doublé sur la même période, à 2,3 milliards de dollars, contre 1,1 milliard au premier semestre 2025.

Pour la seule zone Europe, le chiffre d'affaires a reculé de 13,9% au deuxième trimestre, à près de 3,8 milliards de dollars, a précisé Shein.

Cette baisse "est le reflet d'un repli du volume des ventes, car nous avons augmenté les prix et réduit les dépenses de publicité en ligne", en prévision de la suppression de l'exonération de droits de douane, explique l'entreprise.

Outre la concurrence croissante des sites commerce en ligne à bas coûts comme Temu et AliExpress, Shein fait en effet l'objet d'un examen attentif de la part de l'Union européenne en raison de son empreinte environnementale et d'accusations de violations des droits humains.

La France a ainsi commencé à appliquer ce mois-ci un malus progressif sur la mode jetable, qui pourra atteindre jusqu'à 20 euros supplémentaires par article d'ici 2030. Ce malus s'ajoute à la fin de l'exonération des droits de douane pour les "petits colis" de faible valeur entrant dans l'Union européenne depuis juillet dernier.

En juin, Shein comptait 128 millions d'utilisateurs mensuels en moyenne dans l'Union européenne, soit une baisse d'environ 28 millions par rapport à la fin de l’an dernier.

Autre marché clé, les États-Unis ont également enregistré une baisse de 6% du chiffre d'affaires trimestriel sur la période d'avril à juin, reflétant là aussi l'impact de la hausse des droits de douane américains.

Ces résultats publiés lundi constituent le premier bilan financier de Shein depuis son introduction à la Bourse de Hong Kong début septembre, qui a valorisé l’entreprise à environ 26,3 milliards de dollars, bien loin des près de 100 milliards atteints lors de levées de fonds privées en 2022. Depuis le premier jour de cotation, l'action a chuté de plus de 27%.

"Nous anticipons un environnement qui restera incertain au second semestre 2026, compte tenu des vents contraires liés aux droits de douane et de la volatilité des coûts logistiques qui devraient probablement perdurer", a déclaré le président de Shein, Sky Xu, dans le document déposé auprès de la Bourse de Hong Kong.

Le groupe demeure néanmoins "prudemment optimiste" pour le reste de l'année.

Shein souligne ainsi qu'il a enregistré une hausse de 21,6% de son chiffre d’affaires dans le reste du monde, qui a été "principalement tiré par la croissance du volume de commandes et l'élargissement de la base de clients, notamment en Amérique latine", relève le groupe.

Selon des analystes du secteur de la distribution, les taxes douanières ont non seulement fait grimper les prix des produits, mais aussi incité les consommateurs à faire leurs achats moins souvent.

Le quatrième trimestre, qui comprend les promotions du "single's day" très populaires en Asie, le Black Friday, le Cyber Monday et la période de Noël, demeure "la fenêtre promotionnelle la plus importante et devrait entraîner une hausse significative des commandes", a estimé Sky Xu.