 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman revoit à la baisse ses prévisions sur le prix du pétrole suite à l'accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 05:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de la note)

Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour le prix du Brent au quatrième trimestre de 90 à 80 dollars et a ramené son estimation moyenne pour 2027 de 80 à 75 dollars, après que les États-Unis et l'Iran ont signé un accord préliminaire visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Les analystes de la banque d'investissement ont déclaré dans une note de recherche publiée lundi soir qu'ils tablent désormais sur un retour des exportations du Golfe à leurs niveaux d'avant-guerre d'ici fin juillet, contre fin août comme prévu précédemment.

Les cours du pétrole ont reculé mardi, après avoir chuté de près de 5% pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 10 mars, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé la signature d'un protocole d'accord visant à mettre fin au conflit américano-israélo-iranien qui avait entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitait auparavant par ce détroit, et sa fermeture a entraîné l'interruption de la production d'environ 14 millions de barils par jour.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,3% à 82,94 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont baissé de 0,1% à 80,66 dollars le baril à 03h14 GMT. O/R

Goldman s'attend à ce que le WTI s'établisse en moyenne à 75 dollars au dernier trimestre de cette année et à 70 dollars en 2027.

La banque prévoit également une reprise de la demande un peu plus soutenue au second semestre 2026 et en 2027, grâce à une meilleure accessibilité financière.

Les risques pesant sur les perspectives d'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient sont doubles, a déclaré Goldman, soulignant que la normalisation des exportations de pétrole des producteurs du Golfe à leur niveau d'avant-guerre pourrait être atteinte grâce à une augmentation de 12 millions de barils par jour des flux transitant par le détroit d'Ormuz par rapport aux niveaux actuels.

En outre, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient augmenter leur production de manière plus agressive en réponse au faible niveau des stocks commerciaux de l'OCDE, tandis que l'Iran pourrait dépasser ses niveaux de production d'avant-guerre si les sanctions étaient assouplies.

Toutefois, une reprise potentielle des hostilités dans la région et des attaques contre des navires pourraient maintenir les exportations et la production à des niveaux bas pendant plus longtemps, tandis que le déminage pourrait prendre beaucoup de temps, ont déclaré les analystes.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 078,090 USD NYSE +1,46%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +1,07%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
82,90 USD Ice Europ -0,55%
Pétrole WTI
80,88 USD Ice Europ -0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 05:43:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,91 -0,54%
SPACEX
192,5 +19,60%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
Or
4 330,56 +0,49%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank