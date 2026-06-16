Goldman revoit à la baisse ses prévisions sur le prix du pétrole suite à l'accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de la note)

Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour le prix du Brent au quatrième trimestre de 90 à 80 dollars et a ramené son estimation moyenne pour 2027 de 80 à 75 dollars, après que les États-Unis et l'Iran ont signé un accord préliminaire visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Les analystes de la banque d'investissement ont déclaré dans une note de recherche publiée lundi soir qu'ils tablent désormais sur un retour des exportations du Golfe à leurs niveaux d'avant-guerre d'ici fin juillet, contre fin août comme prévu précédemment.

Les cours du pétrole ont reculé mardi, après avoir chuté de près de 5% pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 10 mars, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé la signature d'un protocole d'accord visant à mettre fin au conflit américano-israélo-iranien qui avait entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitait auparavant par ce détroit, et sa fermeture a entraîné l'interruption de la production d'environ 14 millions de barils par jour.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,3% à 82,94 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont baissé de 0,1% à 80,66 dollars le baril à 03h14 GMT. O/R

Goldman s'attend à ce que le WTI s'établisse en moyenne à 75 dollars au dernier trimestre de cette année et à 70 dollars en 2027.

La banque prévoit également une reprise de la demande un peu plus soutenue au second semestre 2026 et en 2027, grâce à une meilleure accessibilité financière.

Les risques pesant sur les perspectives d'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient sont doubles, a déclaré Goldman, soulignant que la normalisation des exportations de pétrole des producteurs du Golfe à leur niveau d'avant-guerre pourrait être atteinte grâce à une augmentation de 12 millions de barils par jour des flux transitant par le détroit d'Ormuz par rapport aux niveaux actuels.

En outre, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient augmenter leur production de manière plus agressive en réponse au faible niveau des stocks commerciaux de l'OCDE, tandis que l'Iran pourrait dépasser ses niveaux de production d'avant-guerre si les sanctions étaient assouplies.

Toutefois, une reprise potentielle des hostilités dans la région et des attaques contre des navires pourraient maintenir les exportations et la production à des niveaux bas pendant plus longtemps, tandis que le déminage pourrait prendre beaucoup de temps, ont déclaré les analystes.