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Hongrie: 12 morts et 10 blessés dans l'accident d'un car immatriculé en Pologne
information fournie par AFP 16/08/2026 à 22:40
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La carcasse d'un car immatriculé en Pologne qui a quitté la chaussée sur une autoroute hongroise faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Miskolc, dans le nord-est du pays ( AFP / FERENC ISZA )

La carcasse d'un car immatriculé en Pologne qui a quitté la chaussée sur une autoroute hongroise faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Miskolc, dans le nord-est du pays ( AFP / FERENC ISZA )

L'accident d'un car immatriculé en Pologne sur une autoroute en Hongrie dans la nuit de samedi à dimanche a fait 12 morts et au moins 10 blessés graves, dans ce qui constitue la pire catastrophe de ce type dans le pays depuis plus de 20 ans.

L'accident est survenu vers 01H00 (23H00 GMT) sur l'autoroute M3, alors que le car circulait vers Mezőkeresztes, à environ 140 kilomètres à l'est de Budapest, a précisé dans un communiqué la police locale.

Le car, qui transportait 57 passagers et deux conducteurs de Serbie vers la Pologne, "a quitté la chaussée, a fini sa course dans un fossé et s’est immobilisé sur le flanc", selon l'Office national chargé de la gestion des catastrophes.

Le chauffeur se serait endormi au volant, rapporte la presse hongroise, citant des informations de la police. Il a été placé en garde à vue, a indiqué sur Facebook le ministre hongrois de l'Intérieur Gabor Posfai.

La carcasse d'un car immatriculé en Pologne qui a quitté la chaussée sur une autoroute hongroise faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Miskolc, dans le nord-est du pays ( AFP / FERENC ISZA )

La carcasse d'un car immatriculé en Pologne qui a quitté la chaussée sur une autoroute hongroise faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Miskolc, dans le nord-est du pays ( AFP / FERENC ISZA )

Onze personnes sont mortes sur place, tandis qu'un autre passager est décédé après avoir été transporté à l'hôpital, selon l'Office.

Il s'agit du plus grave accident de car survenu dans le pays depuis la catastrophe de Siófok en 2003, lorsqu'un train avait percuté un car transportant des touristes allemands à un passage à niveau, faisant 33 morts.

Dimanche, les secouristes ont pris en charge 10 personnes gravement blessées et 37 autres légèrement blessées, précise le service national des ambulances de Hongrie, qui a dépêché 14 ambulances sur les lieux.

Un policier hongrois inspecte la carcasse du car immatriculé en Pologne qui a quitté la chaussée sur une autoroute hongroise faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Miskolc, dans le nord-est du pays ( AFP / FERENC ISZA )

Un policier hongrois inspecte la carcasse du car immatriculé en Pologne qui a quitté la chaussée sur une autoroute hongroise faisant 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Miskolc, dans le nord-est du pays ( AFP / FERENC ISZA )

"Il semble à ce stade que cinq soient effectivement en danger de mort", a déclaré Andrzej Osiak, chef du service d'assistance consulaire polonais, lors d'une conférence de presse, précisant que le car transportait des pèlerins rentrant chez eux.

Les victimes ont été transférées vers des hôpitaux de la région.

Avion sanitaire polonais

"J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'opération de sauvetage", a écrit dimanche sur Facebook le Premier ministre hongrois, Peter Magyar.

La Pologne va envoyer un avion sanitaire spécial avec des représentants du ministère des Affaires étrangères et du personnel médical, afin de rapatrier les victimes en état de voyager, a annoncé sur X, le chef du gouvernement polonais Donald Tusk.

Le ministre polonais de la Justice Waldemar Zurek a lui annoncé que le parquet "engageait des démarches immédiates pour clarifier pleinement les causes et les circonstances de cette tragédie".

Images des débris sur les lieux d'un accident de bus polonais en Hongrie, qui a fait 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Mezokeresztes, à environ 150 km à l'est de Budapest ( AFP / FERENC ISZA )

Images des débris sur les lieux d'un accident de bus polonais en Hongrie, qui a fait 12 morts et au moins 10 blessés graves, le 16 août 2026 près de Mezokeresztes, à environ 150 km à l'est de Budapest ( AFP / FERENC ISZA )

L'ambassade de Pologne s'occupe de la prise en charge des victimes, a par ailleurs indiqué la ministre hongroise des Affaires étrangères Anita Orban.

Selon l'Office hongrois de la gestion des catastrophes, les premières unités de pompiers arrivées sur place ont commencé à secourir les passagers par les vitres du car, plusieurs personnes étant coincées sous le véhicule.

Dans une vidéo de l'Office transmise à l'AFP, des dizaines de pompiers vêtus de casques entourent la carcasse disloquée du car rouge et sanglent le véhicule de chaînes afin de le soulever à l'aide de deux grues dépêchées sur les lieux.

Sur des photographies de l'agence de presse hongroise MTI, on aperçoit le car de 24 tonnes suspendu dans les airs au petit matin, entouré de plusieurs véhicules de secours.

Des civils ont également apporté leur aide pour déplacer le véhicule, selon le ministre hongrois de l'Intérieur.

Suspendu après l'accident, le trafic a repris sur le tronçon de l'autoroute concerné, a constaté un journaliste de l'AFP. Des débris du bus, emballés dans des sacs plastiques noirs, ainsi que des sièges arrachés jonchent le bas-côté de l'autoroute.

En 2002, vers Balatonszentgyörgy (ouest), un bus transportant des pèlerins polonais s'était renversé, faisant 19 morts et 32 blessés. Et en 2021, un accident de bus avait fait huit morts et 48 blessés près de Szabadbattyán, à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Budapest.

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