Goldman renforce son engagement dans les ETF actifs grâce à un accord de 2,3 milliards de dollars avec Neos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation d'un analyste au paragraphe 6) par Utkarsh Shetti

Goldman Sachs GS.N va acquérir Neos Investments, fournisseur de fonds cotés en bourse (ETF), pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars, alors que la banque d'investissement cherche à renforcer sa présence dans la gestion active d'actifs.

Neos gère 30 milliards de dollars d’actifs répartis dans 19 ETF couvrant une gamme de produits indiciels, tout en utilisant des options pour générer des revenus supplémentaires et limiter le risque de baisse.

La demande pour ce type de produits a fortement augmenté ces derniers temps, les institutions cherchant à couvrir leurs portefeuilles avec des investissements qui aident à amortir le risque de baisse et à générer des revenus récurrents dans un environnement de marché volatil.

Goldman a multiplié les acquisitions dans le secteur des ETF gérés activement afin de renforcer sa division de gestion d’actifs et de tirer parti de cette demande croissante.

Le géant de Wall Street a finalisé plus tôt cette année le rachat d’Innovator Capital pour 2 milliards de dollars , une société qui utilise également un ETF basé sur des options.

"Cette opération tire parti de l’adoption croissante des ETF à revenu dérivé et renforce durablement les revenus d’A&WM (gestion d’actifs et de patrimoine)", ont indiqué les analystes de Jefferies dans une note.

Neos a enregistré une performance d’environ 19 % sur une période d’un an jusqu’en juin avec son ETF phare à haut rendement sur l’indice S&P 500, tandis que la performance totale du fonds depuis sa création avoisine les 15 %, selon le site web de la société.

"Alors que la demande des investisseurs pour les ETF actifs ne cesse de croître, l’approche d’investissement rigoureuse de Neos complète parfaitement nos capacités en matière de stratégies de protection, de rendement géré et de revenu", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, dans un communiqué.

Les banques d’investissement de Wall Street s’appuient également sur leurs activités de gestion d’actifs pour générer des revenus plus stables et contrer les aléas d’une croissance difficile à prévoir dans les domaines de la banque d’investissement et du trading.

Goldman a enregistré un chiffre d’affaires net de 4,6 milliards de dollars dans son segment de gestion d’actifs et de patrimoine au deuxième trimestre, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Son rachat de Neos, qui devrait être finalisé au premier trimestre 2027, portera la valeur de ses ETF actifs à 80 milliards de dollars. À l’issue de l’acquisition, les cofondateurs de Neos, Troy Cates et Garrett Paolella, rejoindront la banque en tant qu’associés.