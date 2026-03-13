Goldman relève sa prévision moyenne pour le Brent à plus de 100 dollars le baril pour le mois de mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Goldman Sachs s'attend à ce que les prix du pétrole brut Brent atteignent en moyenne plus de 100 dollars le baril en mars, et 85 dollars le baril en avril, a-t-il déclaré vendredi, alors que les prix de l'énergie restent volatils en raison du conflit en cours autour de l'Iran et de l'incertitude concernant les dommages causés aux infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d'Ormuz.
Les contrats à terme de Brent pour mai LCOc1 se négociaient à 100,13 dollars le baril à 5h30 GMT, se dirigeant vers une augmentation hebdomadaire d'environ 8%. Lundi, les prix ont atteint 119,50 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis la mi-2022. O/R
