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Goldman prévoit que la demande en électricité des centres de données aux États-Unis devrait plus que doubler d'ici 2027 par rapport à 2025
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une forte hausse de la demande en électricité des centres de données devrait mettre à rude épreuve les marchés de l'électricité américains, la consommation devant plus que doubler d'ici 2027 par rapport à la fin de 2025, à mesure que la croissance des capacités s'accélère, a indiqué Goldman Sachs GS.N dans une note publiée mardi.

* Goldman prévoit que la demande en électricité des centres de données américains passera d'environ 31 gigawatts (GW) en 2025 à 41 GW en 2026 et 66 GW d'ici 2027, portant la part des centres de données dans la demande totale d'électricité aux États-Unis à environ 8,5 %.

* Cette hausse de la consommation d'électricité reflète une expansion beaucoup plus rapide de la capacité installée des centres de données. Goldman s'attend à ce que la capacité totale des centres de données américains fasse plus que doubler pour atteindre environ 95 GW d'ici fin 2027 par rapport aux niveaux de fin 2025, même en tenant compte des retards et des annulations.

* Goldman a déclaré que la forte hausse de la demande en électricité des centres de données resserrerait progressivement les marchés de l'électricité américains, dont beaucoup sont déjà sous pression, augmentant ainsi le risque d'une hausse des prix de l'électricité et de problèmes de fiabilité.

* La pression devrait être la plus forte pour les organisations régionales de transport d'électricité telles que PJM dans la région Mid-Atlantic et MISO dans le Midwest et le Nord-Ouest, où la capacité de production programmée limitée pourrait avoir du mal à suivre le rythme de la croissance des centres de données.

* En revanche, des régions telles que le Texas et certaines parties du sud-est des États-Unis ne devraient connaître qu’un resserrement marginal, ce qui renforcera la divergence régionale sur les marchés américains de l’électricité.

* Goldman a ajouté que ces perspectives créent des risques à double tranchant pour les prix de l'électricité et a exhorté les acteurs du marché à se couvrir contre les risques de hausse dans les régions où l'offre est plus tendue et contre les risques de baisse là où la croissance de l'offre pourrait temporairement dépasser la demande.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 09:37:10.

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