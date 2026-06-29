Golden Pass LNG semble être hors service après un quasi-arrêt de l'approvisionnement en gaz, selon les données de LSEG

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Golden Pass LNG, une coentreprise entre QatarEnergy et ExxonMobil, n'a reçu que très peu, voire pas du tout, de gaz naturel au cours des trois derniers jours et semble être à l'arrêt, selon les données de la société financière LSEG.

Cette installation d'exportation située au Texas procède depuis le 30 mars à la mise en service de la première de ses trois chaînes de production de GNL, avec plusieurs périodes de démarrage et d'arrêt afin de tester et de régler ses équipements.

Une fois pleinement opérationnelle, Golden Pass devrait exporter plus de 18 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié par an et traiter jusqu’à 2,6 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour.

Lundi, l’installation avait besoin d’environ 20 millions de pieds cubes de gaz naturel pour sa première ligne de production, dont la capacité est d’environ 800 millions de pieds cubes par jour, selon les données de LSEG.

L'usine a traité près de 600 millions de pieds cubes de gaz le 23 juin, mais ces volumes plus importants ont entraîné un torchage. Dans un document déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale, Golden Pass a indiqué qu'elle poursuivait les activités de mise en service et de démarrage sur son site de Sabine Pass et que la cause du torchage faisait toujours l'objet d'une enquête.

Golden Pass n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.