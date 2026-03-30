Golden Pass, la coentreprise d'Exxon et de QatarEnergy, produit son premier GNL dans une nouvelle installation au Texas

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* Démarrage du projet Golden Pass LNG dans un contexte d'offre mondiale de gaz restreinte

* QatarEnergy détient 70 % des parts, Exxon 30 % dans Golden Pass

* Golden Pass a subi des retards et des dépassements de coûts depuis le début de la construction en 2019

(Ajout d'une citation d'Exxon et de détails aux paragraphes 2, 4 et 8) par Curtis Williams et Sheila Dang

Golden Pass LNG, une coentreprise entre QatarEnergy QATPE.UL et Exxon Mobil

XOM.N , a produit son premier gaz naturel liquéfié dans sa nouvelle installation au Texas, a déclaré la société lundi, une étape importante vers la mise en service de l'un des plus grands projets d'exportation des États-Unis.

L'usine devrait exporter sa première cargaison au cours du deuxième trimestre, a déclaré Exxon lundi.

L'approvisionnement mondial en gaz s'est resserré depuis que la guerre au Moyen-Orient a perturbé la production du Qatar, l'un des plus grands fournisseurs de GNL au monde.

"Aujourd'hui, nous avons commencé à produire du GNL à notre terminal de Sabine Pass, ce qui marque l'achèvement d'un effort considérable pour construire, mettre en service et démarrer le premier train de GNL", a déclaré Alex Savva, président-directeur général de Golden Pass, dans un communiqué.

Une fois pleinement opérationnel, Golden Pass sera en mesure de produire 18 millions de tonnes métriques par an.

"Golden Pass LNG renforcera la production énergétique américaine et le rôle du pays en tant que fournisseur fiable des marchés mondiaux, améliorant ainsi la sécurité énergétique et aidant à répondre à la demande mondiale", a déclaré Exxon.

QatarEnergy détient une participation de 70 % dans le projet et Exxon une participation de 30 %. Le train 1, l'unité de production initiale, ajoutera une nouvelle capacité de GNL de 6 millions de tonnes par an. Sur la base de la participation au capital, QatarEnergy recevra un peu plus de 4 millions de tonnes par an et Exxon un peu moins de 2 millions de tonnes par an, a indiqué la société.

Cette étape reflète un engagement inébranlable en faveur de la sécurité et des progrès continus vers la pleine exploitation, a déclaré Exxon.

LE CAS DE FORCE MAJEURE DE QATARENERGY

QatarEnergy, le deuxième exportateur mondial de GNL, a déclaré le 24 mars qu'il allait devoir déclarer la force majeure sur sa production , en raison du conflit au Moyen-Orient. L'entreprise a indiqué qu'elle avait fermé des installations représentant environ 20 % de l'approvisionnement mondial en GNL.

Les dommages subis par ces installations pourraient priver l'entreprise d'environ 17 % de sa production actuelle pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, a-t-elle indiqué.

Le projet Golden Pass, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a connu des retards et des dépassements de coûts depuis le début de la construction en 2019, y compris la faillite de l'entrepreneur principal initial. Golden Pass a déclaré que la première production de GNL prépare le terrain pour que le terminal puisse livrer sa première cargaison à partir de Sabine Pass, au Texas.

L'usine sera en mesure de maintenir les opérations de liquéfaction et d'atteindre ses objectifs commerciaux et stratégiques, a ajouté la société. Les perturbations de l'approvisionnement en provenance du Qatar ont fait grimper en flèche les prix du GNL en Asie et ont incité certains pays à se tourner vers le charbon ou à restreindre leurs exportations d'énergie pour faire face à la pénurie.