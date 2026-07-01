GOLDBYGOLD : Gold by Gold réalise l'acquisition de ses premiers kilos d'Or dans le cadre de sa nouvelle division Réserves d'Or

Acquisition de 10,5 kilos d'Or physique responsable à des fins de conservation dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or

Acquisition des Crédits Fairmined ® associés à ces 10,5 kilos d'Or

Gold by Gold, 1 ère société cotée éligible au PEA à constituer des réserves d'Or physique responsable

Gold by Gold (Euronext Growth ® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux, annonce avoir réalisé, à la suite du succès de l'augmentation de capital finalisée en juin 2026, l'acquisition de ses premières réserves d'Or responsable.

Comme annoncé, la Société a affecté l'intégralité du produit net de cette levée de fonds à la constitution des premières réserves d'Or physique. Ces réserves d'Or sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la « Good Delivery List » de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l'Or, garantissant la qualité et l'authenticité de chaque barre et lingot. Ce standard international confère à ces réserves d'Or une liquidité totale sur les marchés mondiaux.

Gold by Gold a ainsi réalisé l'acquisition d'Or physique titrant 999,9 millièmes sous forme de 10 lingots de 1 kilogramme et de 5 lingots de 100 grammes auprès d'Argor-Heraeus, l'un des premiers affineurs mondiaux dans le secteur des métaux précieux qui bénéficie de la certification de bonne livraison du LBMA.

Ces premières réserves d'Or de Gold by Gold sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d'objets précieux, selon les standards de sécurité les plus élevés du secteur.

À chaque gramme d'Or conservé dans ses réserves, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined ® , qui verse une prime directe aux mines artisanales et à petite échelle, auditées régulièrement et certifiées selon les standards Fairmined ® , en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables.

L'adossement à des Crédits Fairmined ® traduit un engagement que Gold by Gold porte depuis sa création : l'extraction de l'Or est une activité économique légitime, mais la mine qui le produit ne doit pas en supporter seule le coût humain et environnemental.

Fonctionnant comme des certificats d'électricité renouvelable, ces crédits financent directement les mines certifiées Fairmined ® . Ce n'est pas l'Or lui-même qui est certifié, mais la mine qui le produit, certifiée Fairmined ® , qui est récompensée. Le coût par Crédit Fairmined ® est équivalent à environ 1% de la valeur de l'Or sous-jacent acquis.

L'acquisition de ces premiers kilos d'Or dédiés à la nouvelle division Réserves d'Or marque ainsi le lancement de la stratégie de Gold by Gold, pionnière en Europe, axée sur l'accumulation d'Or physique au fil du temps. Cette stratégie vise un renforcement progressif de cette réserve, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold, déclare :

« Cette première opération de réserve me tient particulièrement à cœur, car elle est la conjonction de plusieurs convictions que je porte depuis longtemps. D'abord, une réponse à la réalité du marché : la première source de demande sur l'Or n'est plus le bijou, c'est l'investissement. Ensuite, une alliance inédite entre le caractère institutionnel du LBMA et la responsabilité sociétale de la filière extractive, puisque l'Or financier vient désormais soutenir concrètement l'extraction artisanale et à petite échelle responsable grâce aux Crédits Fairmined ® . Enfin, une avancée pour nos actionnaires, qui peuvent pour la première fois s'exposer indirectement à de l'Or physique dans leurs PEA et PEA PME-ETI. Face à l'accueil réservé à cette première opération et l'adhésion des investisseurs individuels à notre stratégie d'accumulation et de thésaurisation d'Or physique accessible dans un cadre fiscal avantageux, nous ne pouvons qu'être pleinement satisfaits ! »

À propos de Gold by Gold

Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.

À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves.

Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 3 081 790 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Mnémo : ALGLD, Code ICB : 1777, Gold mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold.com

Gold by Gold

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