Gold Reserve demande la récusation du juge et des conseillers dans la vente aux enchères de la société mère de Citgo

Les créanciers demandent des compensations pour les défauts de paiement et les expropriations

Gold Reserve affirme qu'elle recherche une « transparence totale »

La société allègue des conflits d'intérêts

Gold Reserve GRZ.V , société cotée en bourse, a déclaré vendredi qu'elle avait déposé des requêtes visant à disqualifier un officier de justice et le juge chargé de superviser une vente aux enchères d'actions de la société mère de Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, ainsi que deux sociétés conseillant le tribunal du Delaware.

Le mineur tente d'empêcher le tribunal de déclarer gagnante l'offre de 5,9 milliards de dollars de son rival Amber Energy, affilié au fonds spéculatif Elliott Investment Management, puisque sa propre offre de 7,9 milliards de dollars n'a pas été recommandée en août.

Gold Reserve est l'un des 15 créanciers qui attendent d'encaisser les produits de la vente aux enchères des actions de PDV Holding, une unité de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, en guise de compensation pour les défauts de paiement et les expropriations au Venezuela.

GOLD RESERVE ALLÈGUE DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Gold Reserve a également demandé une suspension temporaire de toutes les décisions concernant les offres soumises dans le cadre du processus de vente, dans l'attente de la résolution de sa requête de disqualification.

« Gold Reserve recherche une transparence totale sur ces questions pour ses actionnaires », a déclaré la société dans un communiqué.

La société cherche à disqualifier le juge du Delaware qui supervise l'affaire, Leonard Stark, ainsi que l'officier de justice Robert Pincus, qui a changé sa recommandation du gagnant de la vente aux enchères en faveur d'Amber, au détriment de Gold Reserve.

Reuters n'a pas pu joindre Stark pour un commentaire. Un avocat de Pincus n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les avocats représentant le Venezuela avaient demandé en septembre la suspension d'une importante audience de vente en raison d'un conflit d'intérêts présumé impliquant le cabinet de conseil Weil, Gotshal & Manges. Mais Stark a rejeté la requête.

Gold Reserve demande à présent que Weil soit disqualifié en raison de l'allégation selon laquelle il aurait représenté Elliott alors que le processus de vente de Citgo était en cours.

Le mineur a également déclaré que Weil et Evercore EVR.N , qui aident le tribunal à évaluer les offres, ont des relations suivies avec certains détenteurs d'obligations qui pourraient recevoir les produits de la vente aux enchères dans le cadre de l'offre d'Elliott.

Weil et Evercore n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les requêtes ont été déposées sous scellés jeudi, les parties vénézuéliennes ayant également déposé des requêtes visant à disqualifier Pincus, Weil et Evercore.

Le juge Stark a fixé une audience au 21 octobre pour entendre les parties sur les conflits apparus depuis que Pincus a modifié sa recommandation. Il devrait ensuite rendre une décision finale sur le gagnant.