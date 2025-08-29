 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 707,08
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gold Reserve déclare avoir présenté une offre améliorée pour la société mère de Citgo Petroleum
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 01:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le mineur Gold Reserve GRZ.V a déclaré jeudi que sa filiale Dalinar Energy avait présenté une offre améliorée pour la société mère du raffineur Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères d'actions organisée par le tribunal, dont le vainqueur devrait être désigné le mois prochain. La société "a sensiblement augmenté le prix d'achat proposé, a obtenu un soutien financier supplémentaire et a renforcé la certitude de son offre par des moyens non économiques", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Valeurs associées

GOLD RES
2,880 CAD TSX Venture +1,77%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,10 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
64,06 USD Ice Europ -0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank