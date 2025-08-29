Gold Reserve déclare avoir présenté une offre améliorée pour la société mère de Citgo Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le mineur Gold Reserve GRZ.V a déclaré jeudi que sa filiale Dalinar Energy avait présenté une offre améliorée pour la société mère du raffineur Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères d'actions organisée par le tribunal, dont le vainqueur devrait être désigné le mois prochain. La société "a sensiblement augmenté le prix d'achat proposé, a obtenu un soutien financier supplémentaire et a renforcé la certitude de son offre par des moyens non économiques", a-t-elle déclaré dans un communiqué.