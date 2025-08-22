Gold Fields : hausse de 24% de la production d'or au premier semestre

(AOF) - Gold Fields annonce que la production d'or du groupe au premier semestre 2025 a augmenté de 24% à 1,136 million d'once. Il reste en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour l’année en cours. L'entreprise aurifère d'Afrique du Sud a maintenu sa prévision de production tablant sur une fourchette comprise entre 2,25 millions et 2,45 millions d'onces. En outre, Gold Fields a généré un bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère sur ce semestre à hauteur de 1,027 milliard de dollars US (1,15 dollar par action).

Il a quasiment triplé par rapport au premier semestre 2024. Le bénéfice s'élevait il y a un an à 389 millions de dollars US (0,43 dollar par action).

En outre, le chiffre d'affaires a augmenté de 64% à 3,478 milliards de dollars US sur ce premier semestre 2025.

Gold Fields a indiqué avoir réalisé un prix moyen de l'or de 3 089 dollars l'once au premier semestre 2025, soit une progression de près de 40% par rapport à la même période l'an dernier.

" L'amélioration de la performance opérationnelle, associée à la hausse du prix de l'or, a donné lieu à une solide performance financière au premier semestre, le groupe ayant généré un flux de trésorerie disponible ajusté de 952 millions de dollars américains contre une sortie de 58 millions de dollars US au premier semestre 2024 ", explique Mike Fraser, CEO de Gold Fields.

Conformément à sa politique de dividende consistant à verser un dividende de base compris entre 30 et 45% des bénéfices normalisés, la société sud-africaine a déclaré "un dividende intérimaire de 700 SA cents par action (= 7 rand = 0,40 dollar), soit 133% de plus que le dividende intérimaire versé l'année dernière ". Il représente un versement de 34% de bénéfices normalisés et sera payable le 15 septembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS