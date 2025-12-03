Rivian va rappeler près de 35 000 véhicules aux États-Unis pour un problème de ceinture de sécurité, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian Automotive RIVN.O prévoit de rappeler 34 824 véhicules américains en raison d'un câble de prétension de ceinture de sécurité endommagé qui peut ne pas retenir correctement la ceinture de sécurité du conducteur, augmentant ainsi le risque de blessures en cas d'accident, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Dans le cadre de la correction, Rivian a publié une mise à jour logicielle en direct pour certains modèles EDV 2022-2025 et inspectera et remplacera l'ensemble de prétension de la ceinture de sécurité du conducteur si nécessaire, a ajouté l'organisme de réglementation.