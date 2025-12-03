Renault chahuté en Bourse, UBS prudent sur les perspectives du groupe

Un logo de Renault est visible à l'intérieur d'un concessionnaire automobile Renault à Arnhem

L'action Renault a nettement reculé à la Bourse de Paris mercredi en matinée avant de se stabiliser à la suite d'un abaissement de la recommandation d'UBS sur le constructeur automobile de "neutre" à "vendre".

Vers 10h20 GMT, le titre Renault abandonne 0,72% après avoir perdu jusqu'à 3,5% alors que l'indice de l'automobile sur le Stoxx 600 avance de 1,64% et le CAC 40 de 0,31%.

Dans une note, UBS explique qu'une normalisation des marges de Renault est davantage probable en 2026 avec une marge d'Ebit (bénéfice ajusté avant intérêts et impôts) anticipée à environ 5,2% contre 6,5% pour l'exercice 2025.

"Après la correction du premier semestre (changements dans la direction et avertissement sur résultats en juillet), l'action Renault a bien résisté. Nous abaissons notre recommandation sur Renault à "vendre" car la plupart des indicateurs sont en train de se retourner contre eux", écrit UBS.

L'intermédiaire cite un carnet de commandes en baisse, une détérioration des prix, un impact négatif du mix prix/coûts et des stocks plus élevés chez les concessionnaires.

Selon lui, tout cela laisse présager une année 2026 plus difficile pour Renault, UBS étant environ 16% en dessous du consensus sur l'Ebit établi par Virginia Business.

"Notre perspective plus prudente pour 2026 s'explique par une baisse des prix du marché plus rapide que la réduction des coûts nécessaire, une gamme de produits moins performante (après le lancement de Bigster) et la présence de véhicules électriques à batterie à marge plus élevée dans le mix des ventes", écrit UBS.

La banque suisse note deux dates importantes pour le constructeur automobile français : la publication des résultats annuels le 19 février et la réunion du comité directeur en mars, qui reste à confirmer.

"À moyen terme, nous prévoyons désormais une normalisation de la marge d'Ebit vers les niveaux historiques de 3% à 4%, alors que le consensus estime des niveaux stables (par rapport à 2025) pour l'avenir prévisible (nous sommes 30% à 40% en dessous du consensus 2027/2028)", indique encore UBS.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)