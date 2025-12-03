Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,07% pour le Nasdaq .IXIC :

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit de 9% en avant-Bourse après l'annonce par le fabricant de puces du rachat de la start-up de semi-conducteurs Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars. Marvell a par ailleurs fourni des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal, estimant notamment que le chiffre d'affaires de l'activité de puces personnalisées devrait augmenter de 20%.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O prend 2,2% en avant-Bourse. Le fabricant de puces a relevé mardi soir ses prévisions de chiffre d'affaires net et de bénéfice par action au titre du troisième trimestre, grâce à une hausse des réservations.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Anthropic, la start-up d'IA soutenue par Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Amazon AMZN.O , a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en Bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté mardi le Financial Times.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N grimpe de 12,1% en avant-Bourse après avoir revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à périmètre comparable, misant sur une forte demande de vêtements et d'accessoires pendant les fêtes de fin d'année.

* MACY'S M.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP.O recule de 3,4% dans les transactions hors séance, le fournisseur israélien de solutions de cybersécurité ayant annoncé une offre d'obligations convertibles à 5 ans à 0% d'un montant de 1,5 milliard de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)