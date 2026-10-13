GOLDBYGOLD : Lancement d'une nouvelle augmentation de capital de 1,5 M EUR , ouverte à tous les investisseurs, pour accroître les réserves d'Or physique - 1ère société cotée éligible aux PEA et PEA PME-ETI à accumuler des réserves d'Or physique

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou transmis, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

Prix de souscription : 4,00 € par action , soit une décote faciale de 16%

Parité : 8 DPS donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle

Détachement des DPS le jeudi 15 octobre 2026 et période de souscription du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre 2026

Produit net de l'augmentation de capital intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'Or physique responsable destiné à la division Réserves

Nouvelles actions Gold by Gold émises éligibles aux dispositifs PEA et PEA PME-ETI à travers la souscription à titre libre

Visioconférence à destination des actionnaires et de tous les investisseurs individuels mardi 20 octobre 2026 à 18h00 : Lien d'inscription

Paris, le 13 octobre 2026 - 7h30 - Gold by Gold (Euronext Growth ® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux (le « Groupe » ou la « Société »), annonce le lancement d'une nouvelle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 1,5 M€ (l'« Opération ») dont le produit net servira intégralement à acquérir de l'Or physique responsable pour renforcer sa division Réserves, déjà constituée de 10,5 kilogrammes d'Or.

Cette Opération marque une nouvelle étape dans le développement de la division Réserves de Gold by Gold, dont l'objectif est d'acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la Société une réserve d'Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS, dont la souscription se déroulera du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre 2026, porte sur l'émission de 385 223 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 € par action, représentant une décote de 16% par rapport au cours de l'action Gold by Gold, le 9 octobre 2026 (4,79 €), dernier cours de clôture précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 11 octobre 2026.

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold, déclare :

« Porté par l'adhésion des investisseurs individuels à notre stratégie d'accumulation et de thésaurisation d'Or physique accessible dans un cadre fiscal avantageux, nous lançons une seconde augmentation de capital afin de poursuivre la constitution de nos réserves d'Or physique responsable au sein de notre division Réserves.

Désormais, l'Or ne doit plus être considéré uniquement comme une matière première dont le prix dépend de l'inflation ou des taux d'intérêt. Il se situe au croisement de plusieurs transformations majeures du système financier mondial : diversification des réserves des banques centrales, fragmentation géopolitique, recherche d'autonomie financière, montée des actifs numériques, évolution des portefeuilles institutionnels et transformation des systèmes monétaires.

Pour un investisseur de long terme, l'Or peut donc être considéré non seulement comme une assurance contre le risque systémique, mais comme une option stratégique sur la transformation du système monétaire et financier mondial. La tokenisation en offre une illustration concrète. En rendant l'Or fractionnable et échangeable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle l'ouvre potentiellement à des milliards de nouveaux détenteurs et crée une demande supplémentaire pour le métal physique en adossant ces actifs numériques. En 2025, les principaux émetteurs de stablecoins adossés à l'Or ont ainsi acheté davantage d'Or que n'importe quelle banque centrale prise individuellement, à l'exception de celle de Pologne [1] .

L'augmentation de capital lancée ce jour s'adresse à l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient actionnaires ou non de la Société, et offre une voie d'accès inédite à l'Or aux détenteurs de PEA et de PEA PME-ETI via les actions Gold by Gold, qui sont éligibles à ces dispositifs fiscaux.

Et parce que nous ne transigeons pas sur l'origine du métal, chaque gramme mis en réserve est associé à un Crédit Fairmined ® , qui rémunère directement des mineurs artisanaux et à petite échelle engagés dans des pratiques responsables. »

CRÉATION DE LA DIVISION RÉSERVES ET ACQUISITION DES PREMIERS KILOS D'OR PHYSIQUE RESPONSABLE

Fort du succès d'une 1 ère augmentation de capital en juin 2026 et de l'adhésion des investisseurs individuels à sa nouvelle stratégie d'accumulation et de thésaurisation d'Or physique responsable, complémentaire à ses activités historiques de négoce et d'affinage, Gold by Gold a lancé sa nouvelle division Réserves au 1 er semestre 2026.

Le Groupe a ainsi acquis ses premiers kilos d'Or physique responsable, pour un total de 10,5 kilogrammes, sous la forme de 10 lingots de 1 kilogramme et de 5 lingots de 100 grammes.

L'objectif de la Société est simple et résolu : accumuler de l'Or physique de façon régulière et structurée, en s'appuyant sur son expertise et ses réseaux au sein de la filière aurifère.

Gold by Gold entend bâtir des réserves d'Or physique responsable, destinées à une détention de long terme, faisant de l'Or le socle de la préservation du patrimoine de ses actionnaires. Trois piliers en garantissent la solidité :

OR DE QUALITÉ INSTITUTIONNELLE OR SÉCURISÉ OR RESPONSABLE CRÉDITS FAIRMINED ® Les réserves d'Or de Gold by Gold sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la « Good Delivery List » de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l'Or, garantissant la qualité et l'authenticité de chaque barre et lingot.

Ce standard international confère à ces réserves d'Or une liquidité totale sur les marchés mondiaux. Les réserves d'Or de Gold by Gold sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d'objets précieux, selon les standards de sécurité les plus élevés du secteur. Gold by Gold considère que sa responsabilité sociétale ne peut être complète sans embarquer l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, qui fait vivre des dizaines de millions de personnes à travers le monde [2] .

À chaque gramme d'Or conservé dans ses réserves, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined ® (équivalent à environ 1% de la valeur de l'Or sous-jacent acquis), qui verse une prime directe aux mines artisanales, auditées régulièrement et certifiées, en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables, traçables et équitables.

UNE STRATÉGIE D'ACCUMULATION ET DE CONSERVATION D'OR PHYSIQUE AU FIL DU TEMPS

À travers sa division Réserves, Gold by Gold poursuit une stratégie pionnière en Europe focalisée sur un objectif d'accumulation d'Or physique responsable au fil du temps. Cette stratégie vise un renforcement progressif de cette réserve, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Cette seconde augmentation de capital constitue une nouvelle étape de la mise en œuvre de cette stratégie, visant à permettre l'accumulation de nouvelles réserves d'Or physique responsable au bilan de la Société.

Cette seconde opération a vocation à être suivie, à terme et selon l'évolution des conditions de marché ainsi que de l'adhésion des investisseurs à cette stratégie de thésaurisation, d'opérations ultérieures de renforcement des fonds propres de la Société permettant la poursuite de la constitution des réserves d'Or. Ces opérations futures, qui n'ont pas fait l'objet d'engagements ni de calendrier à ce stade, seraient le cas échéant réalisées dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ou de toute autre disposition applicable.

Les produits nets de ces potentielles levées de fonds additionnelles seraient intégralement dédiés à l'acquisition de nouvelles quantités d'Or physique responsable afin de faire croître les quantités d'Or détenues par la division Réserves.

Parallèlement, Gold by Gold entend continuer de développer ses activités historiques de Négoce et d'Affinage d'Or, qui demeurent les activités principales de la Société.

L'OR : LE RETOUR D'UN ACTIF STRATÉGIQUE AU CŒUR DU SYSTÈME FINANCIER MONDIAL

L'Or pourrait constituer l'un des grands actifs stratégiques de la prochaine décennie.

Si son prix a fortement progressé au cours des dernières décennies, la véritable rupture est ailleurs : l'Or est progressivement en train de changer de fonction. Il ne représente plus uniquement une assurance contre l'inflation ou les crises financières. Il redevient simultanément une réserve stratégique pour les banques centrales, un actif de diversification pour les investisseurs institutionnels, un instrument de souveraineté pour certains États et, avec la tokenisation, un actif potentiellement intégré à la nouvelle infrastructure financière numérique.

Selon un rapport [3] publié en octobre 2026 intitulé « Exploring the role of gold in geofinance, strategic autonomy and illicit trade: Four scenarios for the futures of gold », l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) identifie plusieurs transformations structurelles susceptibles de faire de l'Or un élément beaucoup plus important de la finance mondiale au cours des dix prochaines années.

Le changement de stratégie des banques centrales

Pendant plusieurs décennies, le système monétaire international s'est progressivement organisé autour des monnaies fiduciaires et principalement des actifs libellés en dollars. Depuis la fin des accords de Bretton Woods et l'abandon de la convertibilité du dollar en Or en 1971, l'Or avait perdu une grande partie de sa fonction monétaire directe. Cette tendance est désormais en train de s'inverser.

Les banques centrales sont redevenues des acteurs majeurs du marché de l'Or et poursuivent une politique de diversification de leurs réserves. Ce mouvement s'accompagne, pour certaines d'entre elles, d'une réduction progressive de leur exposition au dollar américain, parfois qualifiée de « dédollarisation ». Le dollar demeure néanmoins la principale monnaie de réserve mondiale. À ce stade, il s'agit davantage d'un mouvement progressif de diversification que d'une remise en cause de son rôle central.

Selon le Fonds Monétaire International [4] , les réserves d'Or détenues par les banques centrales à l'échelle mondiale atteignaient 36 552 tonnes à fin 2025, un niveau proche du sommet historique de 38 000 tonnes atteint en 1965. La France figure parmi les premiers détenteurs mondiaux avec 2 437 tonnes. Selon l'OCDE, la part de l'Or dans les réserves officielles mondiales est passée d'environ 8% en 2015 à 24% en 2025. Ce mouvement est essentiel parce qu'une banque centrale ne détient pas de l'Or comme un investisseur particulier : elle l'utilise comme actif stratégique de réserve.

L'Or présente en effet une caractéristique unique : il ne constitue la dette d'aucun autre État. Dans un monde caractérisé par l'augmentation de la dette publique, la fragmentation géopolitique et les tensions commerciales et monétaires, cette propriété redevient particulièrement attractive.

La question fondamentale pour la prochaine décennie sera donc la suivante : si les banques centrales continuent simplement à augmenter progressivement la part de l'Or dans leurs réserves, quelle quantité supplémentaire de métal devront-elles absorber ?

Le potentiel est considérable précisément parce que le mouvement pourrait rester relativement modeste en pourcentage tout en représentant des volumes financiers très importants.

L'Or devient un actif institutionnel

L'Or est aujourd'hui largement accepté comme instrument de diversification, mais son poids reste relativement faible dans les portefeuilles institutionnels. L'OCDE rappelle que l'exposition moyenne des investisseurs institutionnels à l'Or n'était que d'environ 1,6% dans les données citées par le rapport.

Une simple augmentation de l'allocation stratégique pourrait entraîner des centaines de milliards de dollars de capitaux supplémentaires vers l'Or.

L'Or peut devenir important parce qu'il constitue un complément aux actifs traditionnels. Si les grands fonds de pension, assureurs, fonds souverains, family offices et gestionnaires d'actifs considèrent progressivement qu'une allocation structurelle de quelques pourcents est pertinente, la demande supplémentaire pourrait être considérable.

La hausse potentielle de la demande institutionnelle ne dépend donc pas nécessairement de la conviction que l'Or va continuer à monter. Elle peut simplement provenir d'une nouvelle doctrine d'allocation d'actifs.

Une offre structurellement peu flexible

Si la demande d'Or peut évoluer rapidement, l'offre est beaucoup moins élastique.

L'OCDE estime qu'environ 220 000 tonnes d'Or ont été extraites au cours de l'histoire, la majeure partie étant toujours conservée sous une forme ou une autre. En 2025, la production minière mondiale n'a progressé que d'environ 1%, à 3 672 tonnes.

Surtout, la production ne peut pas être augmentée rapidement en réaction à une hausse de la demande : créer une nouvelle mine nécessite des années d'exploration, de développement, de financement, d'autorisation et de construction.

Cela crée une asymétrie fondamentale : les capitaux peuvent entrer sur le marché de l'Or en quelques jours alors que l'offre minière supplémentaire nécessite des années. Cette asymétrie est donc susceptible d'amplifier les mouvements de prix lorsque les flux d'investissement deviennent importants.

La géopolitique transforme l'Or en actif stratégique

La décennie 2026-2035 pourrait également être caractérisée par une fragmentation croissante du système financier mondial. L'OCDE souligne que l'Or doit désormais être analysé dans le contexte de la « géofinance » : l'interaction entre finance, souveraineté, pouvoir économique et rivalités géopolitiques.

Pour un État, posséder de l'Or signifie posséder un actif qui peut être conservé indépendamment d'un système bancaire étranger et qui peut être mobilisé sans dépendre directement de la solvabilité d'une autre nation. Certains pays producteurs utilisent davantage leur or comme collatéral pour obtenir des financements, soutenir leur monnaie ou renforcer leur autonomie économique.

L'Or devient alors non seulement une réserve, mais un instrument permettant d'accéder au capital. Cela révèle une transformation potentielle majeure : l'Or pourrait progressivement passer du statut de simple actif financier à celui d'infrastructure stratégique.

La tokenisation de l'Or

Pendant des siècles, l'Or a souffert d'un paradoxe : c'est un actif extrêmement liquide en valeur, mais relativement peu pratique dans son utilisation quotidienne. Il faut le stocker, le sécuriser, le transporter et le fractionner.

La technologie est en train de modifier cette équation. La tokenisation permet en effet de représenter une quantité déterminée d'Or physique sous la forme d'un actif numérique. Celui-ci peut être fractionné, transféré et potentiellement utilisé dans des infrastructures financières numériques.

L'OCDE estime que la capitalisation des stablecoins (cryptomonnaie dont la valeur est attachée à un actif stable) adossés à l'Or a atteint environ 5 milliards de dollars en juin 2026, contre 1,3 milliard en janvier 2025.

Le marché est encore embryonnaire. Mais si les actifs tokenisés adossés à l'Or passent progressivement d'un marché de niche à une composante reconnue de la finance numérique, ils pourraient créer une nouvelle catégorie de demande. L'Or pourrait alors être utilisé simultanément comme :

réserve de valeur ;

actif de portefeuille ;

collatéral ;

actif numérique ;

moyen de transfert de valeur ;

instrument de diversification monétaire.

Autrement dit, la tokenisation pourrait permettre à l'Or de conserver ses propriétés physiques tout en acquérant la vitesse et la divisibilité des actifs numériques.

La convergence de ces transformations pourrait modifier durablement la demande structurelle. Dans son rapport, l'OCDE envisage, dans certains de ses scénarios à cinq-dix ans, un monde dans lequel l'Or physique et les actifs numériques adossés à l'Or occupent une place beaucoup plus importante dans l'économie mondiale.

C'est cette conviction selon laquelle l'Or constitue un actif stratégique de la finance mondiale et une « valeur refuge par excellence [5] » qui a conduit Gold by Gold à créer sa division Réserves : permettre aux investisseurs un accès facilité à l'Or physique, à travers les actions Gold by Gold éligibles aux PEA et PEA PME-ETI, avec toutes les garanties de transparence et de responsabilité d'un Groupe coté sur Euronext Growth ® à Paris depuis 2012.

UN ADOSSEMENT À L'OR PHYSIQUE À TRAVERS LES ACTIONS GOLD BY GOLD ÉLIGIBLES AUX PEA ET PEA PME-ETI

La constitution de ces réserves d'Or physique au bilan de Gold by Gold ouvre aux investisseurs, et notamment aux détenteurs de PEA et de PEA PME-ETI, un véhicule d'investissement adossé à de l'Or physique à travers les actions Gold by Gold.

En étant actionnaire de Gold by Gold, les détenteurs de PEA et PEA PME-ETI peuvent diversifier leur portefeuille au sein d'une enveloppe fiscalement avantageuse en détenant les actions d'une société qui met en œuvre une stratégie de constitution et de conservation de réserves d'Or physique responsable.

À ce jour, ni l'Or physique ni les ETF ( Exchange-Traded Fund ou fonds indiciel) adossés à l'Or ne sont éligibles aux PEA et PEA PME-ETI. Les épargnants français plébiscitent pourtant pour ce type de placements : entre début juillet et fin septembre 2026, la quantité d'Or détenue par les ETF adossés à de l'Or physique cotés en France a progressé de +16 tonnes, soit près de +20%, pour dépasser 98 tonnes [6] . À l'échelle mondiale, ces fonds indiciels ont accru leurs avoirs de +211 tonnes au 3 ème trimestre 2026, pour atteindre un niveau historique de 4 256 tonnes [7] .

Gold by Gold attire l'attention des investisseurs sur le fait que l'acquisition de DPS sur le marché n'est possible qu'à travers un compte-titres ordinaire. Les actions issues de l'exercice de ces DPS ne pourraient alors être détenues que sur ce même compte-titres.

Les DPS ne pouvant pas être acquis dans un PEA ou un PEA PME-ETI, les investisseurs souhaitant loger des actions nouvelles Gold by Gold dans leur PEA ou leur PEA PME-ETI devront utiliser la souscription à titre libre en faisant parvenir leur demande de souscription à leur intermédiaire financier au cours de la période de souscription, avant le 6 novembre 2026.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Au 1 er semestre 2026, Gold by Gold a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 17,2 M€, en progression de +29% par rapport au 1 er semestre 2025, porté par la hausse des cours de l'Or. Au 1 er semestre 2026, le prix moyen de l'Or exprimé en euro a progressé de +43% par rapport à celui du 1 er semestre 2025 [8] .

La division Négoce & Affinage a négocié 144 kg d'Or au 1 er semestre 2026 (contre 146 kg d'Or au 1 er semestre 2025), exclusivement à partir de la filiale colombienne Gold by Gold Colombia.

Le résultat d'exploitation semestriel 2026 s'est établi à -228 K€, avec une structure de coûts quasi stable par rapport au 1 er semestre 2025. Le résultat exceptionnel est positif à 323 K€, constitué d'ajustements nets de provisions sur les stocks d'Or immobilisés au Pérou. Le résultat net consolidé ressort à -73 K€, après prise en compte d'une charge d'impôt sur les sociétés de 166 K€ intégrant des régularisations au titre de l'exercice 2025 au sein de la filiale colombienne.

Gold by Gold bénéficie d'une situation bilancielle renforcée à l'issue du 1 er semestre 2026, avec notamment le succès de l'augmentation de capital dans le cadre de la création de la nouvelle division Réserves.

Au 30 juin 2026, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élevaient à 5,4 M€, contre 4,2 M€ fin décembre 2025. Les stocks s'élevaient à 4,7 M€ à l'issue du 1 er semestre, intégrant les 10,5 kilogrammes d'Or physique responsable acquis dans le cadre de la nouvelle division Réserves. La trésorerie disponible était de 1,0 M€ à fin juin et les emprunts financiers sont désormais intégralement remboursés.

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse des résultats semestriels 2026 sur le site de Gold by Gold.

UTILISATION DU PRODUIT NET DE L'OPÉRATION

Le produit net de l'augmentation de capital sera intégralement affecté à l'acquisition d'Or physique responsable ainsi qu'à sa conservation dans le cadre de la division Réserves.

Aucune fraction du produit net ne sera affectée à d'autres activités de la Société.

Les réserves d'Or constituées font l'objet d'une détention distincte et ségréguée au sein de la Société.

Leur évolution fera l'objet d'une communication financière régulière, offrant aux actionnaires une visibilité directe sur la progression de la quantité d'Or accumulée.

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Capital social avant l'Opération

À la date du lancement de l'Opération, le capital social de Gold by Gold est composé de 3 081 790 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,10 €, inscrites aux négociations sur le marché Euronext Growth ® à Paris.

Codes de l'action et du DPS

Libellé : GOLD BY GOLD

Place de cotation : Euronext Growth ® à Paris

Classification ICB : 55103025, Gold Mining

Code ISIN de l'action : FR0011208693

Mnémonique de l'action : ALGLD

Code ISIN du DPS : FR001401BGB0

Cadre juridique de l'Opération

Faisant usage de la délégation conférée par la 1 ère résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2026, le Conseil d'administration de Gold by Gold, lors de sa séance du 11 octobre 2026, a approuvé le principe d'une augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS, le lancement de l'émission ainsi que ses conditions.

Nature de l'Opération et nombre d'actions émises

La levée de fonds proposée par la Société porte sur une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l'émission de 385 223 actions nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 443 006 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, en fonction de la demande.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'inscription aux négociations sur Euronext Growth ®

à Paris. Leur inscription est prévue le 16 novembre 2026, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0011208693).

Prix de souscription des actions nouvelles

4,00 € par action nouvelle, représentant une décote de 16% par rapport au cours de clôture de l'action

Gold by Gold du 9 octobre 2026 (4,79 €) précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration et une décote de 15% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit (4,70 € compte tenu de la valeur théorique du DPS qui s'élève à 0,09 €).

Montant de l'Opération

Le montant brut total de l'émission s'élève à 1 540 892,00 € correspondant au produit d'émission de 385 223 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 4,00 €.

Ce montant pourrait être porté à 1 772 024,00 €, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'Opération, le montant net total de l'Opération (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais relatifs à l'Opération) s'élèverait à environ 1,4 M€.

Selon les hypothèses, le produit net de l'opération ressort à :

(en millions d'euros) Émission à 75% Émission à 100% Émission à 115% Produit brut 1,156 1,541 1,772 Dépenses liées à l'émission 0,120 0,125 0,127 Produit net 1,036 1,416 1,645

Attribution des droits préférentiels de souscription

À l'issue de la séance de Bourse du 14 octobre 2026, les actionnaires de Gold by Gold recevront 1 DPS pour chaque action Gold by Gold détenue (soit au total 3 081 790 DPS émis).

Modalités de souscription d'un actionnaire de Gold by Gold

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence (i) aux porteurs d'actions existantes enregistrées sur leurs comptes (compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI) à l'issue de la journée du 14 octobre 2026 qui se verront attribuer le 15 octobre 2026 un (1) DPS pour chaque action existante détenue et (ii) aux acquéreurs de DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire :

à titre irréductible , à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle ;

, à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle ; à titre réductible , le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant via l'exercice de leurs DPS à titre irréductible. Seules les actions nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible.

Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'actions nouvelles. Les titulaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles (soit un multiple de 8) devront faire leur affaire de l'acquisition sur le marché Euronext Growth ® à Paris du nombre de DPS nécessaires à la souscription d'un nombre entier d'actions nouvelles.

Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché Euronext Growth ® à Paris pendant la période de cotation des DPS, 15 octobre au 4 novembre 2026 inclus, sous le code ISIN FR001401BGB0.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 19 octobre et le 6 novembre 2026 inclus et payer le prix de souscription correspondant, soit 4,00 € par action nouvelle. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à l'issue de la période de souscription, soit le 6 novembre 2026 à la clôture de la séance de Bourse, et leur valeur sera nulle.

Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible, toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire à l'Opération à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription jusqu'au 6 novembre 2026 inclus et payer le prix de souscription correspondant, soit 4,00 € par action nouvelle demandée.

La souscription à titre libre est la seule façon pour un nouvel investisseur de souscrire dans le cadre d'un PEA ou d'un PEA PME-ETI en faisant parvenir sa demande de souscription à son intermédiaire financier jusqu'au 6 novembre 2026 inclus.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'Opération, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.

Modalités de souscription d'un investisseur non actionnaire de Gold by Gold

Tout investisseur qui ne serait pas actionnaire de la société Gold by Gold peut souscrire de deux manières :

soit en faisant l'acquisition en Bourse de DPS du 15 octobre au 4 novembre 2026 inclus, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge du compte-titres et en exerçant, au plus tard le 6 novembre 2026, les DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est le FR001401BGB0 ;

soit en souscrivant à titre libre jusqu'au 6 novembre 2026 inclus. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande de souscription à leur intermédiaire financier à tout moment durant la période de souscription jusqu'au 6 novembre 2026 inclus en indiquant le nombre d'actions Gold by Gold auxquelles elles souhaitent souscrire (à raison de 4,00 € par action nouvelle).

Modalités de souscription dans le cadre d'un PEA ou PEA PME-ETI

Gold by Gold attire l'attention des investisseurs sur le fait que l'acquisition de DPS sur le marché n'est possible qu'à travers un compte-titres ordinaire et que les actions issues de l'exercice de ces DPS ne pourraient alors être détenues qu'à travers ce compte-titres ordinaire.

Les DPS ne pouvant pas être acquis à travers un PEA ou un PEA PME-ETI, les investisseurs souhaitant souscrire à des actions nouvelles Gold by Gold à travers leur PEA ou PEA PME-ETI doivent utiliser la souscription à titre libre en faisant parvenir leur demande de souscription à leur intermédiaire financier au cours de la période de souscription, jusqu'au 6 novembre 2026 inclus.

Limitation du montant de l'augmentation de capital et modalités de souscription

En application de l'article L. 225-134 du Code de commerce, l'augmentation de capital pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé.

À défaut, l'augmentation de capital sera caduque et les souscriptions reçues seront intégralement remboursées.

Il est précisé qu'aucun actionnaire de référence ni aucun membre des organes de direction et d'administration de la Société n'a pris d'engagement de souscription dans le cadre de la présente opération.

L'attention des investisseurs est appelée sur le fait que tout DPS acquis sur le marché secondaire pendant la période de négociation deviendra sans valeur en cas de non-atteinte du seuil de 75%, les DPS non exercés à l'issue de la période de souscription étant caducs de plein droit.

Les investisseurs ne souhaitant pas s'exposer à ce risque ont la faculté de souscrire à titre libre, sans qu'il soit nécessaire de détenir ou d'acquérir des DPS. La souscription à titre libre ne confère aucune garantie d'allocation et reste soumise à la décision discrétionnaire de la Société en cas de sursouscription.

Garantie

L'émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement-livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

Cotation des droits préférentiels de souscription

Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, du 15 octobre au 4 novembre 2026 inclus, sous le code ISIN FR001401BGB0.

À défaut de souscription avant le 6 novembre 2026 inclus ou de cession de ces DPS avant le 4 novembre 2026, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

Caractéristiques des actions nouvelles

Jouissance : les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables dès leur émission aux actions existantes de la Société. Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en comptes le 16 novembre 2026.

Devise d'émission des actions nouvelles : l'émission des actions nouvelles est réalisée en euro.

Cotation des actions nouvelles : les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth ® à Paris, le 16 novembre 2026. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu'après établissement du certificat du dépositaire. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Growth ® et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0011208693 et le mnémonique ALGLD.

Calendrier indicatif de l'Opération

13 octobre 2026 Diffusion du communiqué de presse avec les principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Diffusion de l'avis Euronext 14 octobre 2026 Publication de l'avis aux actionnaires au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO)

Journée comptable à l'issue de laquelle les porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes se verront attribuer des DPS 15 octobre 2026 Détachement des DPS et début de leur cotation sur Euronext Growth ®

sous le code ISIN FR001401BGB0 16 octobre 2026 Date d'enregistrement ( Record date ) 19 octobre 2026 Ouverture de la période de souscription – Début de la période d'exercice des DPS 4 novembre 2026 Fin de la cotation des DPS 6 novembre 2026 Clôture de la période de souscription – Fin de la période d'exercice des DPS 12 novembre 2026 Diffusion du communiqué de presse annonçant le montant définitif de l'Opération

Diffusion de l'avis Euronext 16 novembre 2026 Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles sous le code ISIN FR0011208693

RÉPARTITION DU CAPITAL

Répartition du capital avant l'Opération

Actionnaires Avant l'Opération Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote Fondateur 2 087 779 67,75% 4 099 429 80,48% Public 994 011 32,25% 994 011 19,52% TOTAL 3 081 790 100,00% 5 093 440 100,00%

Répartition du capital après l'Opération (réalisation de l'augmentation de capital à 100%)

Actionnaires Après l'Opération

(en cas de réalisation de l'augmentation de capital à 100%) Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote Fondateur 2 087 779 60,22% 4 099 429 74,83% Public 1 379 234 39,78% 1 379 234 25,17% TOTAL 3 467 013 100,00% 5 478 663 100,00%

Répartition du capital après l'Opération (réalisation de l'augmentation de capital à 75%)

Actionnaires Après l'Opération

(en cas de réalisation de l'augmentation de capital à 75%) Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote Fondateur 2 087 779 61,94% 4 099 429 76,16% Public 1 282 929 38,06% 1 282 929 23,84% TOTAL 3 370 708 100,00% 5 382 358 100,00%

Incidence de l'émission sur les capitaux propres par action

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des fonds propres consolidés au 30 juin 2026 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 9 octobre 2026) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en €) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles 1,75 € 1,75 € Après émission de 385 223 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réalisation à 100% 2,00 € 2,00 € Après émission de 288 918 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réalisation à 75% 1,94 € 1,94 €

* Sur la base d'un nombre d'actions existantes de 3 081 790 au 9 octobre 2026.

** Il n'existe pas d'instruments financiers en circulation et donnant accès au capital de Gold by Gold.

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 9 octobre 2026) serait la suivante :

Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles 1,00% 1,00% Après émission de 385 223 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réalisation à 100% 0,89% 0,89% Après émission de 288 918 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réalisation à 75% 0,91% 0,91%

* Sur la base d'un nombre d'actions existantes de 3 081 790 au 9 octobre 2026.

** Il n'existe pas d'instruments financiers en circulation et donnant accès au capital de Gold by Gold.

VISIOCONFÉRENCE ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS INDIVIDUELS

Gold by Gold organise une visioconférence ouverte à ses actionnaires et à tous les investisseurs individuels, dans le cadre de cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

La visioconférence se tiendra mardi 20 octobre 2026 à 18h00

À l'occasion de cette visioconférence, Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold , commentera notamment les évolutions du marché de l'Or, et détaillera les principales modalités de cette augmentation de capital. Il répondra également aux questions des actionnaires de Gold by Gold et des investisseurs.

Les actionnaires et investisseurs peuvent adresser leurs questions en amont de la visioconférence par e-mail à GoldbyGold@actus.fr .

Pour vous inscrire à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence du mardi 20 octobre 2026 à 18h00

FACTEURS DE RISQUE

Les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont exposés dans le Rapport de gestion au titre de l'exercice 2025, disponible sur le site internet de la Société ( GoldbyGold.com ), onglet Investisseurs, section Documents financiers.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

S'agissant de la division Réserves, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques suivants :

Risque de marché sur le cours de l'Or : le cours de l'Or est soumis à des fluctuations significatives liées aux conditions macroéconomiques mondiales, aux politiques monétaires des banques centrales, aux variations du dollar américain, aux tensions géopolitiques et aux flux de capitaux sur les marchés financiers internationaux. Une baisse prolongée du cours de l'Or se répercuterait directement sur la valeur des réserves constituées par la Société et, par voie de conséquence, sur le cours de l'action Gold by Gold. Les performances passées du cours de l'Or ne préjugent pas de ses performances futures.

le cours de l'Or est soumis à des fluctuations significatives liées aux conditions macroéconomiques mondiales, aux politiques monétaires des banques centrales, aux variations du dollar américain, aux tensions géopolitiques et aux flux de capitaux sur les marchés financiers internationaux. Une baisse prolongée du cours de l'Or se répercuterait directement sur la valeur des réserves constituées par la Société et, par voie de conséquence, sur le cours de l'action Gold by Gold. Les performances passées du cours de l'Or ne préjugent pas de ses performances futures. Risque de change : le cours de l'Or étant libellé en dollar américain sur les marchés internationaux, les réserves d'Or de la Société sont exposées aux fluctuations du taux de change euro/dollar, susceptibles d'affecter positivement ou négativement leur valorisation en euros.

le cours de l'Or étant libellé en dollar américain sur les marchés internationaux, les réserves d'Or de la Société sont exposées aux fluctuations du taux de change euro/dollar, susceptibles d'affecter positivement ou négativement leur valorisation en euros. Risque de liquidité sur l'Or physique : contrairement à des instruments financiers cotés, l'Or physique ne peut être cédé instantanément. En cas de besoin de liquidité, la réalisation de tout ou partie des réserves pourrait nécessiter un délai incompressible et s'effectuer à des conditions de marché défavorables.

contrairement à des instruments financiers cotés, l'Or physique ne peut être cédé instantanément. En cas de besoin de liquidité, la réalisation de tout ou partie des réserves pourrait nécessiter un délai incompressible et s'effectuer à des conditions de marché défavorables. Risque lié à la conservation et à la sécurité des réserves : la division Réserves implique le stockage et, le cas échéant, le transport de quantités importantes de métaux précieux, ce qui l'expose à un risque de perte ou de vol. Les réserves sont conservées dans des coffres sécurisés gérés par des professionnels spécialisés en France. Gold by Gold a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de garantie compatibles avec cette activité.

la division Réserves implique le stockage et, le cas échéant, le transport de quantités importantes de métaux précieux, ce qui l'expose à un risque de perte ou de vol. Les réserves sont conservées dans des coffres sécurisés gérés par des professionnels spécialisés en France. Gold by Gold a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de garantie compatibles avec cette activité. Risque lié à l'absence de détention directe de l'Or par les actionnaires : les actionnaires de Gold by Gold ne détiennent pas directement de l'Or physique mais des actions d'une société cotée dont l'un des actifs est constitué de réserves d'Or physique. La valeur de leur investissement dépend donc non seulement du cours de l'Or, mais également de l'ensemble des paramètres affectant la valeur de l'action Gold by Gold, notamment sa liquidité boursière, sa structure financière et les résultats de ses autres activités.

les actionnaires de Gold by Gold ne détiennent pas directement de l'Or physique mais des actions d'une société cotée dont l'un des actifs est constitué de réserves d'Or physique. La valeur de leur investissement dépend donc non seulement du cours de l'Or, mais également de l'ensemble des paramètres affectant la valeur de l'action Gold by Gold, notamment sa liquidité boursière, sa structure financière et les résultats de ses autres activités. Risque réglementaire : toute modification du cadre réglementaire applicable à la détention d'Or physique par une société, aux obligations de traçabilité ou aux conditions de conservation pourrait affecter les conditions d'exercice de l'activité de la division Réserves.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'Opération suivants :

si les souscriptions n'atteignaient pas 75% du montant offert, soit 1 155 672,00 €, l'augmentation de capital serait annulée et les sommes versées par les souscripteurs leur seraient intégralement restituées, sans intérêts ni indemnité ;

l'attention des investisseurs est appelée sur le fait que tout DPS acquis sur le marché secondaire pendant la période de négociation deviendra sans valeur en cas de non-atteinte du seuil de 75%. Les investisseurs ne souhaitant pas s'exposer à ce risque ont la faculté de souscrire à titre libre, sans qu'il soit nécessaire de détenir ou d'acquérir des DPS. La souscription à titre libre ne confère aucune garantie d'allocation et reste soumise à la décision discrétionnaire de la Société en cas de sursouscription ;

si l'augmentation de capital était annulée, les DPS deviendraient caducs et leur valeur serait nulle, impliquant une perte financière pour ceux qui en auraient fait l'acquisition sur le marché ;

le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital de la Société diluée ;

le prix de marché des actions pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Opération ;

en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de l'action ;

les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures.

PROSPECTUS

En application de l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, tel que modifié par le Règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024 (dit « Listing Act »), l'Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le montant total de l'offre dans l'Union européenne, calculé sur une période de douze mois, étant inférieur à 12 000 000 €.

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'augmentation de capital sur le site :

Goldbygold.com/augmentation-de-capital

À propos de Gold by Gold

Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.

À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves. Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 3 081 790 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Mnémo : ALGLD, Code ICB : 55103025, Gold Mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold.com

Gold by Gold

Patrick Schein

Président-Directeur général

Tél. : +33 1 53 65 12 30

bourse@goldbygold.com Invest Securities

Cécile Aboulian

Listing sponsor

Tél. : +33 7 85 62 37 02

caboulian@all-invest.com Actus Finance

Mathieu Omnes

Relations investisseurs

Tél. : +33 1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Actus Finance

Amaury Dugast

Relations presse

Tél. : +33 1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent notamment des projections et des estimations, les hypothèses sur lesquelles elles reposent, ainsi que des déclarations relatives à des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, le potentiel des produits ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Gold by Gold estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu'elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Gold by Gold qui peuvent impliquer que les résultats et évènements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Gold by Gold ne prend aucun engagement à mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et de s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu'amendé le « Règlement Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société Gold by Gold d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux États-Unis (y compris leurs territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat, de vente ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 , tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement au titre du Securities Act qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act . Gold by Gold n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis en vertu et conformément au Securities Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

[1] OECD (2026), “ Exploring the role of gold in geofinance, strategic autonomy and illicit trade: Four scenarios for the futures of gold

[2] Source : Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable ( IGF ).

[3] OECD (2026), “ Exploring the role of gold in geofinance, strategic autonomy and illicit trade: Four scenarios for the futures of gold ”

[4] Source : Fonds monétaire international, International Financial Statistics, données World Official Gold Holdings compilées par le World Gold Council, mises à jour en mai 2026

[5] Source : Monnaie de Paris, Sept raisons d'investir dans l'Or , janvier 2026

[6] Source : Cbonds, d'après les données du World Gold Council, encours hebdomadaires au 10 juillet et au 25 septembre 2026.

[7] Source : World Gold Council, Gold ETF Flows: September 2026 , publié le 7 octobre 2026.

[8] cours moyen semestriel : 129 185 € par kilogramme au 1 er semestre 2026 vs. 90 158 € par kilogramme au 1 er semestre 2025 – Source : World Gold Council