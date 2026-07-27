Godfrey Phillips, le fabricant des cigarettes Marlboro, enregistre une baisse de son bénéfice trimestriel en raison de la taxe sur le tabac

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Le fabricant indien de cigarettes Godfrey Phillips GDFR.NS a annoncé lundi une chute de 44 % de son bénéfice au premier trimestre, les hausses d'impôts mises en place en janvier ayant pesé sur les marges du fabricant de Marlboro dans son cœur de métier.

Voici quelques détails:

* La société, qui fabrique et commercialise les cigarettes Marlboro en Inde sous licence de Philip Morris International

PM.N , a indiqué que son bénéfice net consolidé était tombé à 1,98 milliard de roupies (20,64 millions de dollars), contre 3,56 milliards de roupies l'année dernière

* Les charges liées aux droits d’accise ont été multipliées par près de huit pour atteindre 26 milliards de roupies au cours du trimestre

* Le chiffre d’affaires généré par les cigarettes, le tabac et les produits dérivés, qui représente la quasi-totalité des recettes et constitue le principal segment de l’entreprise, a plus que doublé pour atteindre 37,8 milliards de roupies

* L'Inde a instauré un droit d'accise sur les cigarettes allant de 2 050 à 8 500 roupies par millier de cigarettes, en fonction de la longueur du produit, qui est entré en vigueur le 1er février. Cette taxe a entraîné une hausse du prix des cigarettes pour environ 100 millions de fumeurs dans le pays

(1 dollar = 95,9100 roupies indiennes)