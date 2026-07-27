 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Godfrey Phillips, le fabricant des cigarettes Marlboro, enregistre une baisse de son bénéfice trimestriel en raison de la taxe sur le tabac
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 14:56
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant indien de cigarettes Godfrey Phillips GDFR.NS a annoncé lundi une chute de 44 % de son bénéfice au premier trimestre, les hausses d'impôts mises en place en janvier ayant pesé sur les marges du fabricant de Marlboro dans son cœur de métier.

Voici quelques détails:

* La société, qui fabrique et commercialise les cigarettes Marlboro en Inde sous licence de Philip Morris International

PM.N , a indiqué que son bénéfice net consolidé était tombé à 1,98 milliard de roupies (20,64 millions de dollars), contre 3,56 milliards de roupies l'année dernière

* Les charges liées aux droits d’accise ont été multipliées par près de huit pour atteindre 26 milliards de roupies au cours du trimestre

* Le chiffre d’affaires généré par les cigarettes, le tabac et les produits dérivés, qui représente la quasi-totalité des recettes et constitue le principal segment de l’entreprise, a plus que doublé pour atteindre 37,8 milliards de roupies

* L'Inde a instauré un droit d'accise sur les cigarettes allant de 2 050 à 8 500 roupies par millier de cigarettes, en fonction de la longueur du produit, qui est entré en vigueur le 1er février. Cette taxe a entraîné une hausse du prix des cigarettes pour environ 100 millions de fumeurs dans le pays

(1 dollar = 95,9100 roupies indiennes)

Valeurs associées

PHILIP MORRIS
194,965 USD NYSE +1,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,23 -11,69%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank