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GoDaddy recule après que la société a revu à la baisse la fourchette de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 00:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du fournisseur de services Internet GoDaddy GDDY.N a reculé d'environ 9 % à 90,76 dollars lors des échanges après clôture ** La société a légèrement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une adoption plus lente des outils d'IA et d'une acquisition de clients plus faible

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 5,22 et 5,26 milliards de dollars, contre ses prévisions précédentes de 5,2 à 5,28 milliards de dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 1,32 milliard et 1,34 milliard de dollars, ce qui correspond à l'estimation des analystes de 1,33 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 1,3 milliard de dollars, est globalement conforme aux estimations de 1,29 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 9 % depuis le début de l'année

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