GNL MONDIAL-Le GNL au comptant en Asie tombe à son plus bas niveau en six semaines en raison du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Chow

Le GNL au comptant en Asie a baissé après l'accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, les prix atteignant leurs niveaux les plus bas depuis le début de la guerre, bien que l'incertitude du marché et les risques d'approvisionnement persistent alors que des navires n'ont pas encore pu quitter le détroit d'Ormuz.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en mai en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 17,00 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), selon des sources industrielles, en baisse par rapport aux 19,00 dollars/mmBtu de la semaine dernière et à ses niveaux les plus bas depuis le 27 février.

"La récente baisse des prix mondiaux du gaz est principalement une réaction à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, qui a déclenché une forte baisse de la prime de risque géopolitique", a déclaré Go Katayama, analyste principal chez Kpler.

Bien que le cessez-le-feu ait exercé une pression immédiate à la baisse, des risques structurels persistent au niveau de l'offre, en particulier en ce qui concerne les dommages à long terme à l'installation de Ras Laffan du Qatar, a-t-il ajouté.

Le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz est également resté inférieur à 10 % des volumes normaux malgré le cessez-le-feu, des centaines de pétroliers, y compris des navires de GNL, étant bloqués à l'intérieur du Golfe.

En début de semaine, deux navires chargés de GNL en provenance du Qatar se dirigeaient vers l'est en direction du détroit, mais ont fait demi-tour après avoir été stoppés par les gardiens de la révolution iraniens sans explication. Un seul méthanier a réussi à traverser le détroit depuis le début de la guerre, mais il était vide.

Alex Froley, analyste principal chez ICIS, a déclaré qu'il y a 15 méthaniers en charge à l'intérieur du détroit qui peuvent commencer à se déplacer rapidement si leurs opérateurs et leurs capitaines estiment qu'il n'y a pas de danger à le faire.

"En plus des 15 méthaniers en charge, il pourrait y avoir des volumes de GNL déjà stockés dans les réservoirs des terminaux de Ras Laffan au Qatar et de l'île de Das aux Émirats arabes unis, ce qui pourrait permettre de charger quelques cargaisons supplémentaires relativement rapidement", a-t-il déclaré.

"Toutefois, le Qatar charge normalement 90 à 100 cargaisons par mois et atteindre à nouveau ce niveau d'exportation prendrait un certain temps, même dans le meilleur des cas."

En Europe, S&P Global Energy a évalué son prix de référence quotidien Northwest Europe LNG Marker (NWM) pour les cargaisons livrées en mai sur une base ex-ship (DES) à 15,183 $/mmBtu le 9 avril, soit une décote de 0,445 $/mmBtu par rapport au prix au centre TTF.

Argus l'a évalué à 15,19 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities l'a évalué à 15,362 $/mmBtu.

"La dynamique de la courbe à terme a continué à peser sur l'activité du marché. Une structure plate à rétrograde a encore affaibli l'économie du stockage, décourageant les injections et réduisant la liquidité sur les plateformes européennes", a déclaré Aly Blakeway, responsable du GNL de l'Atlantique chez S&P Global Energy.

Toutefois, l'intérêt de la Turquie et de l'Argentine pour les livraisons d'avril et de mai respectivement a permis de soutenir la demande, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le fret GNL, les taux de l'Atlantique ont baissé à 89 750 dollars par jour, tandis que les taux du Pacifique ont baissé à 73 000 dollars par jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L'arbitrage américain du premier mois vers l'Asie du Nord-Est via le Cap de Bonne Espérance est maintenant orienté vers l'Asie, sous l'effet d'une réduction des taux de fret et d'une augmentation de la prime JKM-TTF, ce qui constitue le signal le plus fort vers l'Asie depuis les grèves de Ras Laffan, a-t-il ajouté.