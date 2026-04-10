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Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre géopolitique et inflation
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 15:56

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en ordre dispersé vendredi, les investisseurs examinant les chiffres de l'inflation du mois de mars ​tout en suivant de près les événements au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 5,30 points, soit 0,01% à 48.180,50 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​progresse de 0,24% à 6.840,84 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,41%, soit 92,56 points, à 22.914,98 points.

Les opérateurs restent attentifs à ​l'évolution du cessez-le-feu au Moyen-Orient, dont les fragilités ⁠incitent à la prudence et rendent les marchés extrêmement volatils.

Le Pakistan doit accueillir ce ‌vendredi les délégations iranienne et américaine pour des pourparlers de paix, 42 jours après le début d'un conflit qui a déclenché une flambée des ​prix du pétrole et ravivé ‌les craintes inflationnistes.

"Les investisseurs pourraient passer un week-end anxieux, dans l'attente ⁠d'indications permettant de savoir si une paix durable est envisageable", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont connu une nette accélération ⁠en mars, conformément aux ‌prévisions compte tenu de l'impact de la guerre sur les cours de ⁠l'énergie.

Les opérateurs continuent de parier sur le fait que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra ‌ses taux d'intérêt inchangés cette année, alors qu'avant le début du conflit, ils ⁠s'attendaient à deux baisses de taux.

"L'inflation reste tenace – et cela suppose, ⁠dans le meilleur des ‌cas, que la flambée des prix de l'énergie s'avère être un obstacle temporaire plutôt qu'un ​réajustement durable", a déclaré Bret Kenwell, analyste en ‌investissements américains chez eToro.

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré lors d'une interview ​avec Reuters que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran devrait retarder le moment où l'inflation atteindra l'objectif de 2%.

Aux valeurs CoreWeave, qui a annoncé vendredi ⁠avoir conclu un accord avec Anthropic pour fournir à cette start-up spécialisée dans l'IA des capacités de cloud computing, prend 2,4%.

L'action cotée à New York de TSMC gagne 2,3%, le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat ayant fait état d'une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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