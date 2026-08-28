GMF LENS-"Un plafonnement agressif des rendements du Trésor pourrait peser sur le dollar", estime le responsable de l'allocation d'actifs chez Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("GMF Lens" est une série d’entretiens en direct approfondis avec des responsables de l’allocation des capitaux et des gestionnaires de risques, diffusée dans le cadre du Reuters Global Markets Forum sur LSEG Messenger, afin d’analyser les récentes évolutions du marché sous l’angle des positionnements et des flux.) par Mehnaz Yasmin

Les efforts énergiques déployés par le Trésor américain pour plafonner les coûts d’emprunt à long terme en dessous de 5,30 % pourraient, à terme, peser sur le dollar, a déclaré Dirk Willer, responsable mondial de la stratégie macroéconomique et d’allocation d’actifs chez Citigroup, car les investisseurs pourraient se tourner vers d’autres actifs que les bons du Trésor pour se protéger contre la détérioration budgétaire. Au contraire, "les investisseurs pourraient acheter des obligations qui ne sont pas plafonnées par les banques centrales, ce qui créerait une certaine dynamique baissière pour le dollar", a déclaré Willer jeudi lors du Reuters Global Markets Forum .

Citi avait sous-pondéré les bons du Trésor, mais a abandonné cette position après l’annonce du Trésor, tout en renforçant ses positions sur l’or et en conservant une position courte sur le dollar, a-t-il précisé. La décision prise la semaine dernière par le Trésor américain de soutenir les obligations à longue durée en doublant le volume de ses rachats n’a guère contribué à apaiser les inquiétudes concernant le risque de duration à l’échelle mondiale. Cela accroît encore le risque de taux d’intérêt, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi la "prime de durée" des bons du Trésor — la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir des titres à longue échéance plutôt que de renouveler des titres à plus court terme — est en hausse.

Une prime de durée plus élevée fait grimper les rendements à long terme, ce qui augmente les coûts d’emprunt dans l’ensemble de l’économie, le bon du Trésor à 30 ans servant de référence clé pour les prêts immobiliers, les emprunts d’entreprises et autres financements à long terme. L'explosion de la dette publique, alors que les États-Unis enregistrent l'un des plus importants déficits jamais observés, conjuguée à une inflation élevée et à une forte augmentation des émissions de dette à long terme par les géants de l'IA, a accentué la pression sur les échéances longues. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a grimpé à 5,327 % la semaine dernière, son plus haut niveau depuis 2007.

Willer a souligné que ce ne sont pas seulement les interventions directes du Trésor ou de la Réserve fédérale qui créent une demande pour les bons du Trésor. D’autres mesures, telles que l’augmentation des rachats, la suppression progressive de l’obligation à 20 ans ou des changements réglementaires, pourraient être mises en œuvre pour encourager les banques ou d’autres acteurs du marché à accroître leurs portefeuilles de bons du Trésor.

"Lors de véritables crises obligataires, il existe souvent des problèmes liés à la microstructure du marché auxquels les décideurs politiques peuvent remédier", a-t-il déclaré. "En fin de compte, la question (est de savoir) de combien de munitions ils disposent, et quand celles-ci viendront à manquer. Nous pensons qu’ils disposent encore d’une quantité non négligeable de munitions, tandis que d’autres estiment qu’ils sont sur le point de les épuiser."

CONVERGENCE OBLIGATIONS-OIS: LE TEST DU RISQUE BUDGÉTAIRE

Aux États-Unis, les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont globalement augmenté de pair avec les swaps indexés au jour le jour (OIS), ce qui a permis de maintenir l’écart entre les obligations et les OIS à un niveau relativement modéré et suggère que la vague de ventes a été davantage motivée par une réévaluation des taux que par un risque spécifique aux bons du Trésor.

"Si l’on examine les facteurs à l’origine de la vague de ventes, les écarts des swaps d’actifs se sont comportés de manière assez modérée. Or, c’est précisément là que les problèmes budgétaires devraient apparaître le plus clairement", a déclaré Willer, de Citi.

Cela laisse entrevoir la possibilité que la vague de ventes mondiale sur les obligations à 30 ans ait été davantage motivée par une réévaluation des taux sous-jacents que par une détérioration de la solvabilité ou de la liquidité des obligations souveraines.

"Mais il faut garder à l’esprit la possibilité que les obligations surperforment les swaps à l’approche du mois de novembre", a ajouté Willer.

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