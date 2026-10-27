GM va transférer la cotation de ses actions au Nasdaq

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General Motors GM.N a annoncé mardi qu'elle allait transférer la cotation de ses actions ordinaires de la Bourse de New York vers le Nasdaq.