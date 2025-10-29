GM va réduire sa production de véhicules électriques et de batteries et supprimer 1 200 emplois dans son usine de Détroit

par David Shepardson et Nora Eckert

General Motors GM.N a annoncé mercredi qu'il réduirait la production de véhicules électriques et de batteries aux États-Unis et qu'il supprimerait 1 200 emplois dans son usine de véhicules électriques de Détroit, afin de répondre à un ralentissement significatif de la demande pour ses voitures à batterie.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré qu'il arrêterait la production de cellules de batteries dans ses deux usines de batteries en coentreprise aux États-Unis - dans le Tennessee et l'Ohio - en janvier pour une durée d'environ six mois. Il a ajouté qu'il licencierait temporairement environ 1 550 travailleurs dans ces usines.

En outre, dans l'usine de l'Ohio, GM a déclaré qu'elle allait licencier 550 travailleurs pour une durée indéterminée. GM exploite l'usine de l'Ohio conjointement avec la société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS .

GM a indiqué qu'il réduirait la production de son usine de véhicules électriques de Détroit à une seule équipe à partir de janvier, contre deux équipes actuellement. Cela réduira la production d'environ 50 %. L'usine produit trois grands pick-up électriques, dont le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra, ainsi que le EV Escalade IQ et le Hummer SUV.

GM a déclaré que ces réductions étaient "une réponse au ralentissement de l'adoption des véhicules électriques à court terme et à l'évolution de l'environnement réglementaire." GM a revu à la baisse ses perspectives de ventes de VE après que l'administration Trump a réduit une incitation fédérale clé, ce qui a encore freiné une demande déjà en perte de vitesse .

Un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les modèles à batterie a expiré fin septembre, et le gouvernement américain a encore assoupli les réglementations sur les émissions des véhicules, ce qui a pesé sur les ventes de VE. Le constructeur automobile de Détroit a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars au début du mois, liée aux changements de sa stratégie en matière de véhicules électriques.

Les actions de GM étaient en baisse de 0,3 % à 69,65 dollars à la mi-journée mercredi. Les actions ont gagné plus de 35 % depuis le début de l'année.