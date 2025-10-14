GM va passer une charge de 1,6 milliard de dollars, le crédit d'impôt ayant fait capoter ses projets en matière de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La charge de 1,6 milliard de dollars de GM est liée aux ajustements de capacité des VE

GM pourrait devoir supporter d'autres charges en raison de la réévaluation des capacités

Le constructeur automobile s'attend à un ralentissement de l'adoption des VE

par Utkarsh Shetti

General Motors GM.N a déclaré mardi qu'il prendrait une charge de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre alors qu'il réorganise sa stratégie en matière de véhicules électriques à la suite de l'abandon d'une incitation fédérale clé qui est susceptible de freiner la demande.

La déclaration de GM est l'une des indications les plus claires que les constructeurs automobiles américains s'efforcent d'adapter leurs plans de production en réponse au ralentissement de la demande de véhicules électriques.

Le marché des VE est également confronté à de nouvelles tensions après que l'administration Trump a supprimé un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, un soutien clé de l'industrie, et les dirigeants automobiles ont mis en garde contre une forte baisse à court terme des ventes de voitures à batterie avant un éventuel rebond.

LE TAUX D'ADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES VA RALENTIR Dans une déclaration, GM a dit s'attendre à ce que "le taux d'adoption des VE ralentisse" à la suite des récents changements de politique, y compris la fin de certaines incitations fiscales pour les consommateurs et la réduction de la rigueur des règles d'émission.

"La charge est un élément spécial qui s'explique par le fait que nous nous attendons à ce que les volumes de VE soient plus faibles que prévu en raison des conditions du marché et de l'évolution de l'environnement réglementaire et politique", a déclaré GM à Reuters dans un communiqué.

Les actions de l'entreprise étaient en hausse de 2,1 % dans les échanges de la matinée.

Les constructeurs automobiles s'efforcent également d'atténuer l'impact des droits de douane du président Donald Trump, qui ont contraint GM à subir une perte de 1,1 milliard de dollars au cours du trimestre précédent .

La société a estimé que les vents contraires du commerce auraient un impact sur le résultat net de 4 à 5 milliards de dollars cette année et a déclaré qu'elle pourrait prendre des mesures pour compenser au moins 30 % de l'impact.

David Whiston, analyste principal chez Morningstar, a fait remarquer que d'autres constructeurs automobiles pourraient suivre l'exemple de GM et annoncer leurs propres dépréciations liées aux véhicules électriques.

Ford F.N a refusé de commenter ses projets en matière de VE, tandis que Stellantis n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

LA CHARGE DE 1,6 MILLIARD DE DOLLARS DE GM

"La charge n'est pas une surprise étant donné les récents développements du marché et le fait que GM a probablement fait la promotion la plus agressive des VE de tous les constructeurs automobiles traditionnels", a déclaré Garrett Nelson, analyste principal des actions chez CFRA Research.

"Nous pensons que les constructeurs automobiles qui ont choisi d'investir plus lourdement dans le développement de véhicules hybrides, tels que Toyota et Honda, sont prêts à profiter du marché automobile américain

GM et son rival Ford avaient tous deux lancé un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les locations de VE après l'expiration de la subvention fédérale, avant de faire marche arrière.

Les charges comprennent une dépréciation hors trésorerie de 1,2 milliard de dollars liée aux ajustements de capacité des VE et 400 millions de dollars pour les frais de résiliation de contrat et les règlements commerciaux.

Si ces changements n'affecteront pas le portefeuille actuel de VE Chevrolet, GMC et Cadillac en production, l'entreprise a néanmoins mis en garde contre d'éventuelles charges supplémentaires à mesure qu'elle réévaluerait sa capacité et son empreinte industrielle.

GM a déclaré que les charges seront enregistrées en tant qu'ajustements aux résultats non-GAAP du troisième trimestre, dont la publication est prévue pour le début de la semaine prochaine.