information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 15:32

GM va augmenter sa production de poids lourds, selon le WSJ

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General Motors GM.N va augmenter la production de ses poids lourds, a rapporté le Wall Street Journal lundi.