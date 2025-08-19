GM: titre en hausse, un broker relève sa cible
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 17:33
Selon lui, GM dispose de 'nombreuses stratégies différentes basées sur des options qui devraient l'aider à atténuer l'impact des droits de douane', mentionnant des relocalisations de production et de la planification de coûts ou de logistique.
Le broker juge le groupe 'très préparé à toutes les options sur la table', et le voit 's'embarquer dans un chemin majeur de croissance à venir avec une position de marché dans les véhicules électriques plus forte que ces dernières années'.
'GM dispose aussi d'une myriade de nouveaux modèles devant sortir au cours de six à 12 prochains mois, qui pourraient catalyser la demande des consommateurs à travers sa gamme de produits', poursuit Wedbush.
Valeurs associées
|57,160 USD
|NYSE
|+1,61%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, portées par l'espoir d'un accord de paix en Ukraine et la perspective d'une potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Paris a grimpé de 1,21%, Londres a avancé de 0,34%, Francfort ... Lire la suite
-
Israël étudie la réponse du Hamas à une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont déclaré mardi deux responsables, alors que le pays poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne. Lundi, le Hamas a informé les médiateurs dans son conflit avec ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : Donald Trump évoque un soutien aérien américain et des troupes européennes sur le terrain en guise de garanties de sécurité
Le républicain a promis qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. Pas de soldats américain en Ukraine, mais des troupes européennes et un soutien aérien de Washington : Donald Trump a dessiné le contour de ce ... Lire la suite
-
La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des poutres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer