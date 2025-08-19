 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 996,50
+1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GM: titre en hausse, un broker relève sa cible
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 17:33

(Zonebourse.com) - GM gagne plus de 1,5% à New York après que Wedbush a confirmé son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 55 à 65 dollars, estimant notamment que le constructeur automobile sait 'faire face de façon impressionnante aux vents contraires douaniers'.

Selon lui, GM dispose de 'nombreuses stratégies différentes basées sur des options qui devraient l'aider à atténuer l'impact des droits de douane', mentionnant des relocalisations de production et de la planification de coûts ou de logistique.

Le broker juge le groupe 'très préparé à toutes les options sur la table', et le voit 's'embarquer dans un chemin majeur de croissance à venir avec une position de marché dans les véhicules électriques plus forte que ces dernières années'.

'GM dispose aussi d'une myriade de nouveaux modèles devant sortir au cours de six à 12 prochains mois, qui pourraient catalyser la demande des consommateurs à travers sa gamme de produits', poursuit Wedbush.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
57,160 USD NYSE +1,61%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

