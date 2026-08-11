GM signe un accord pour se prémunir contre de futures perturbations dans l'approvisionnement en pièces détachées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N a annoncé avoir conclu un accord avec une société tierce spécialisée dans la gestion des stocks afin de garantir l’approvisionnement futur en pièces essentielles.

Le constructeur automobile a indiqué mardi dans un communiqué réglementaire avoir mis en place une facilité d’achat de 4,5 milliards de dollars, dans le cadre de laquelle il chargera une société externe, Procura Auto Parts, d’acheter certaines pièces auprès de fournisseurs, libérant ainsi le fonds de roulement de GM.

* Ce programme vise à garantir « certains stocks essentiels » dont GM aurait besoin pour continuer à produire des voitures en cas de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, telles que des catastrophes naturelles, une cyberattaque ou une demande excessive, a-t-il précisé.

* Des banques, dont JPMorgan Chase JPM.N et Santander

SAN.MC , financeront Procura, avec le soutien des garanties de paiement de GM, a-t-il été précisé.

* Le constructeur automobile n’a pas précisé quelles pièces il considérait comme essentielles dans le cadre de cet accord, qui doit durer trois ans.

* Procura, qui opère dans le secteur de la gestion des stocks depuis 2015, est implantée à Londres, Francfort et New York, selon son site web. La société achète, vend et gère des biens et des matériaux commerciaux.

* Les constructeurs automobiles gèrent leurs chaînes d’approvisionnement de manière plus active depuis la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence leur vulnérabilité face aux perturbations liées aux pénuries d’approvisionnement, notamment en puces électroniques.