GM serait en pourparlers pour fournir des pièces d'armement à Lockheed Martin, selon le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

General Motors GM.N est en pourparlers avec Lockheed Martin LMT.N concernant la fabrication de pièces pour les armes du sous-traitant de la défense, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

* Le constructeur automobile GM fabriquerait des pièces couramment utilisées qui pourraient aider Lockheed à renforcer sa production de munitions, indique l'article, ajoutant que les deux entreprises discutent actuellement des composants que GM pourrait potentiellement fabriquer.

* Aucun accord n'a encore été finalisé et les termes de l'accord pourraient évoluer, précise l'article.

* GM et Lockheed n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau lorsque Reuters les a contactés. Reuters n'a pas pu vérifier cette information.

* Ce partenariat potentiel intervient alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran et les livraisons envoyées à l'Ukraine ces dernières années ont épuisé les stocks d'armes américains.

* L'administration Trump prévoyait de rencontrer à la Maison Blanche des dirigeants des plus grands sous-traitants de la défense américains afin de discuter de l'accélération de la production, a rapporté Reuters la semaine dernière.