GM renouvelle pour 20 ans son accord de coentreprise en Chine avec SAIC après sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur les enjeux géopolitiques et les tendances du secteur dans les paragraphes 16 à 18)

* Cette extension permettra de développer davantage de modèles en Chine afin de répondre aux goûts locaux

* GM indique qu'il se concentrera sur les marques Cadillac et Buick en Chine et mettra fin aux ventes de Chevrolet

* Le constructeur automobile américain pourra utiliser la Chine comme plaque tournante pour l'exportation des modèles Cadillac et Buick

par Kalea Hall

General Motors GM.N a annoncé mardi avoir renouvelé pour 20 ans son accord de coentreprise avec le constructeur chinois SAIC Motor 600104.SS , à l’issue d’une longue restructuration sur le marché chinois qui a notamment entraîné la fermeture d’usines et la suppression de certains modèles.

La prolongation de cette coentreprise à parts égales entre les deux constructeurs permettra de consacrer davantage d’efforts au développement de véhicules adaptés aux goûts locaux sur le plus grand marché automobile du monde.

GM a indiqué que le groupe se concentrerait sur ses marques Cadillac et Buick en Chine, où il mettrait fin aux ventes de sa marque Chevrolet.

Les termes de l’accord permettront également à GM d’utiliser la Chine comme plaque tournante d’exportation pour expédier des Buick et des Cadillac vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Mexique et d’autres pays d’Asie, a précisé le constructeur de Détroit.

GM a été l’un des premiers constructeurs automobiles mondiaux à s’implanter en Chine lorsqu’il a décroché un partenariat très convoité avec SAIC en 1997, avant de devenir l’un des constructeurs les plus vendus du pays.

Mais à l’instar de nombreux constructeurs automobiles mondiaux, GM a vu ses ventes en Chine s’effondrer au cours de la dernière décennie, à mesure que les constructeurs nationaux gagnaient en sophistication et que le marché s’orientait fortement vers les véhicules électriques.

GM a vendu 1,9 million de véhicules en Chine l’année dernière, soit une baisse de 51 % par rapport à 2016. Sa marque Chevrolet a souffert de la perte de parts de marché au profit d’autres concurrents proposant des prix plus bas.

GM continuera à fabriquer des Chevrolet et à les exporter depuis la Chine par l’intermédiaire d’une coentreprise distincte qu’elle détient avec SAIC et Wuling.

SAIC-GM, qui a livré plus de 20 millions de véhicules en près de trois décennies, va désormais se positionner sur le marché avec une gamme de produits développés localement, a indiqué la société.

La coentreprise a lancé l’année dernière la sous-marque Buick Electra, dédiée aux véhicules électriques et hybrides, qui a été développée en Chine.

Le SUV Electra E7 s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires dès son premier mois de commercialisation. Il sera le premier modèle haut de gamme que la coentreprise commercialisera à l’étranger, à partir du mois d’octobre. Le constructeur issu de cette coentreprise n’a pas l’intention d’exporter vers les États-Unis, a précisé GM. Les droits de douane et les politiques de sécurité nationale visant les technologies développées en Chine ont empêché les constructeurs automobiles chinois de pénétrer le marché américain.

SAIC-GM prévoit de lancer au moins 30 véhicules électriques ou hybrides d’ici 2030.

En 2024, GM a entamé la restructuration de ses activités en Chine face à de fortes pertes de parts de marché. Le constructeur automobile a enregistré deux charges hors trésorerie totalisant plus de 5 milliards de dollars sur sa coentreprise en Chine.

Au début de cette décennie, GM a commencé à enregistrer des pertes en Chine, alors qu’il réalisait auparavant environ 2 milliards de dollars de bénéfice annuel. Depuis sa restructuration, GM a affiché plusieurs trimestres consécutifs de bénéfice, enregistrant tout récemment un résultat de 83 millions de dollars au deuxième trimestre.

L’engagement renouvelé de GM en faveur de ses activités en Chine, par le biais de son partenariat avec SAIC, entreprise publique de Shanghai, a mis en évidence les défis auxquels est confronté le constructeur américain pour se libérer totalement de sa dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de chiffre d’affaires, de fabrication à bas coût et de savoir-faire technologique, alors même que la complexité géopolitique persiste.

GM avait demandé à plusieurs milliers de ses fournisseurs de supprimer de leurs chaînes d’approvisionnement les pièces provenant de Chine, reflétant ainsi ses inquiétudes quant à d’éventuelles perturbations géopolitiques de ses activités, a rapporté Reuters en novembre.

Cette initiative s'inscrit dans une tendance observée chez les constructeurs automobiles, notamment Honda Motor Co 7267.T et Volkswagen AG VOWG_p.DE , qui renouvellent leurs partenariats avec des entreprises chinoises malgré leurs pertes importantes en termes de parts de marché et de bénéfice en Chine.