 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GM rejoint le Nasdaq, devenant ainsi le premier constructeur automobile traditionnel à y être coté
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

General Motors GM.N a annoncé mardi qu'elle allait transférer la cotation de ses actions ordinaires de la Bourse de New York vers le Nasdaq, rejoignant ainsi un nombre croissant d'entreprises cherchant à s'aligner sur cette place boursière à forte composante technologique.

Walmart WMT.O , Hilton HLT.N et Palantir PLTR.O comptent parmi les autres entreprises qui ont récemment effectué cette transition vers le Nasdaq, cherchant à se rapprocher des valeurs technologiques alors que les investisseurs se précipitent pour investir dans le développement de l’intelligence artificielle.

L’action du constructeur automobile de Détroit a progressé d’environ 2 % en pré-ouverture , alors qu’il s’apprêtait à devenir le premier constructeur automobile traditionnel coté au Nasdaq.

L’entreprise a injecté des capitaux dans des technologies de pointe, notamment la conduite autonome « sans surveillance » sur certains modèles, dans le but de trouver de nouvelles sources de revenus grâce à d’autres produits.

“La stratégie de GM, axée sur le client et portée par la technologie, crée de la valeur pour nos actionnaires, ce qui fait du Nasdaq un choix naturel pour notre cotation à mesure que nous nous développons”, a déclaré Paul Jacobson, directeur financier .

Le constructeur automobile développe également une nouvelle infrastructure logicielle pour ses futurs véhicules, destinée à intégrer le système de conduite automatisée et d’autres fonctionnalités numériques, en pariant que les conducteurs seront prêts à payer pour en bénéficier. ​

Cette décision intervient également à un moment où les constructeurs automobiles traditionnels, sous la pression de la hausse des coûts, s’essaient à la production de véhicules moins chers et fortement axés sur les logiciels, afin de tenter de rivaliser avec les constructeurs chinois.

GM affiche une capitalisation boursière d’environ 64,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit de faire son entrée au Nasdaq le 17 novembre et conservera son symbole boursier actuel.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
80,530 USD NYSE +5,52%
HILTN WRLD HLDGS
341,550 USD NYSE -2,93%
PALANTIR TECHNOLOGIES
199,9000 USD NASDAQ +0,53%
WALMART
118,8280 USD NASDAQ -1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,75 -1,20%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank