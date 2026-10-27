GM rejoint le Nasdaq, devenant ainsi le premier constructeur automobile traditionnel à y être coté

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

General Motors GM.N a annoncé mardi qu'elle allait transférer la cotation de ses actions ordinaires de la Bourse de New York vers le Nasdaq, rejoignant ainsi un nombre croissant d'entreprises cherchant à s'aligner sur cette place boursière à forte composante technologique.

Walmart WMT.O , Hilton HLT.N et Palantir PLTR.O comptent parmi les autres entreprises qui ont récemment effectué cette transition vers le Nasdaq, cherchant à se rapprocher des valeurs technologiques alors que les investisseurs se précipitent pour investir dans le développement de l’intelligence artificielle.

L’action du constructeur automobile de Détroit a progressé d’environ 2 % en pré-ouverture , alors qu’il s’apprêtait à devenir le premier constructeur automobile traditionnel coté au Nasdaq.

L’entreprise a injecté des capitaux dans des technologies de pointe, notamment la conduite autonome « sans surveillance » sur certains modèles, dans le but de trouver de nouvelles sources de revenus grâce à d’autres produits.

“La stratégie de GM, axée sur le client et portée par la technologie, crée de la valeur pour nos actionnaires, ce qui fait du Nasdaq un choix naturel pour notre cotation à mesure que nous nous développons”, a déclaré Paul Jacobson, directeur financier .

Le constructeur automobile développe également une nouvelle infrastructure logicielle pour ses futurs véhicules, destinée à intégrer le système de conduite automatisée et d’autres fonctionnalités numériques, en pariant que les conducteurs seront prêts à payer pour en bénéficier. ​

Cette décision intervient également à un moment où les constructeurs automobiles traditionnels, sous la pression de la hausse des coûts, s’essaient à la production de véhicules moins chers et fortement axés sur les logiciels, afin de tenter de rivaliser avec les constructeurs chinois.

GM affiche une capitalisation boursière d’environ 64,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit de faire son entrée au Nasdaq le 17 novembre et conservera son symbole boursier actuel.