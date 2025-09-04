GM réduit la production de l'une de ses principales usines de véhicules électriques en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N réduit la production de l'une de ses principales usines de véhicules électriques, le dernier constructeur automobile à se retirer des VE alors que l'administration du président américain Donald Trump supprime le soutien fédéral aux voitures vertes.

GM va arrêter la production de deux SUV Cadillac électriques dans son usine d'assemblage de Spring Hill, dans le Tennessee, au cours du mois de décembre, selon une personne au fait du dossier et des communications aux employés de GM consultées par Reuters.

L'usine produit le Cadillac Lyriq - un succès relatif et l'un des véhicules électriques les plus vendus de GM - et le Vistiq, un SUV électrique plus grand.

GM prévoit également de réduire considérablement la production de ces véhicules au cours des cinq premiers mois de l'année prochaine en mettant temporairement au chômage l'une de ses deux équipes de travailleurs, ont déclaré les sources.

"General Motors procède à des ajustements stratégiques de la production en fonction du ralentissement attendu de la croissance de l'industrie des véhicules électriques et de la demande des clients, en tirant parti de la flexibilité de notre empreinte de fabrication des moteurs à combustion interne et des véhicules électriques," a déclaré la société en réponse à une demande de commentaire de Reuters.