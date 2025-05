GM: recrute le cofondateur de Aurora comme VP exécutif information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - General Motors annonce le recrutement de Sterling Anderson, cofondateur d'Aurora, en tant que vice-président exécutif, produits mondiaux, et directeur des produits.



Il supervisera l'ensemble du cycle de vie des véhicules thermiques et électriques, intégrant matériel, logiciel, services et expérience utilisateur.



Il prendra ses fonctions le 2 juin au centre technologique de GM à Mountain View, en Californie.



' Sterling apporte des décennies de leadership en ingénierie automobile et en innovation logicielle ', déclare Mark Reuss, président de GM. Mary Barra, p.d.-g. de GM, ajoute : ' Il aidera à accélérer notre progression vers des véhicules à la fois performants, esthétiques et technologiques. '





