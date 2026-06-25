GM injecte 675 millions de dollars dans son plan d'investissement au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a annoncé mercredi qu'elle allait investir 3,5 milliards de reais supplémentaires (soit 674,88 millions de dollars) au Brésil, renforçant ainsi de 50 % son engagement envers l'industrie automobile du pays et soutenant la production de véhicules hybrides ainsi que la modernisation de ses usines.

* Ce nouveau montant s'ajoute aux 7 milliards de reais annoncés en 2024, portant ainsi le total des investissements prévus par GM à 10,5 milliards de reais d'ici 2028, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

* Cet investissement sera principalement consacré aux activités de l’entreprise dans l’État de São Paulo, le plus peuplé et le plus riche du pays.

* Il permettra de soutenir le renouvellement de la gamme Chevrolet, l’intégration de nouvelles technologies, notamment des modèles hybrides, la modernisation des usines ainsi que le développement des capacités d’ingénierie et de fabrication.

* Cette initiative contribuera également à la création d’emplois qualifiés et au renforcement de la compétitivité de l’industrie automobile brésilienne, a déclaré l’entreprise.

(1 dollar = 5,1861 reais)