GM en hausse après avoir annoncé son transfert de cotation au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de General Motors ( GM.N ) ont progressé de 2,4% à 78,13 dollars avant l'ouverture, après l'annonce du transfert de cotation de la Bourse de New York vers le Nasdaq

** Le directeur financier Paul Jacobson affirme que le Nasdaq est un "choix naturel" pour sa cotation, compte tenu de la croissance de l’entreprise

** L'action General Motors devrait commencer à être négociée sur le Nasdaq sous le symbole "GM" le 17 novembre

** Sur 27 analystes, 22 attribuent à GM la note "achat fort" ou "achat", et 5 la note "conserver"; le cours cible médian s'établit à 99 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture de lundi, l’action affichait une baisse d’environ 6% depuis le début de l’année, contre une hausse de 12% pour l’indice S&P 500 .SPX

** La semaine dernière, le groupe hôtelier Hilton HLT.N a annoncé son intention de transférer sa cotation du NYSE vers le Nasdaq